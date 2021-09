Ce i-au interzis medicii Oanei Roman să mai facă. Vedeta și-a făcut un nou set de analize

Oana roman este foarte activă pe rețelele de sociale și își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa. Aceasta a trecut prin momente dificile după ce a acuzat sări de rău la finalul lunii august, motiv pentru care nu a stat prea mult pe gânduri și și-a făcut un set de analize.

În ultima perioadă, vedeta a fost tot mai absentă de pe contul de Instagram, iar urmăritorii săi au observat rapid acest lucru. Prin intermediul unor InsaStory, Oana Roman le-a explicat faptul că a fost ocupa cu mai multe activități, printre care și mersul la medic.

"Mulți ați spus că m-ați dat dispărută, dar fac treburi administrative. Am fost astăzi cu mașina la service, am făcut revizia, iar acum merg la un control. De ce? Pentru că v-am povestit eu săptămână trecută, am mai făcut un rând de analize să verific anumite lucruri și astăzi trebuie să merg să fac un control la un pneumolog, pentru că am avut o pneumonie interstițială acum ceva timp pe care nu am tratat-o cum trebuie și probabil au rămas niște urme. Mă duc la control să vedem care este treaba, ce tratament îmi va da.", a spus Oana Roman pe rețelele sociale.

Ce i-a interzis medicul pneumolog Oanei Roman

Pentru că și-a dorit o analiză mai amănunțită asupra sănătății sale, vedeta a mai făcut un set de analize și a decis să meargă la un pneumolog, după ce s-a cofruntat în trecut cu o pneumonie interstițială.

După ce le-a spus prietenilor săi din mediul online ceea ce avea pe suflet, Oana Roman s-a filmat în lift alături de Marius Elisei, imediat după ce a ieșit din cabinetul medicului pneumolog. Un lucru este evident, bărbatul îi este aproape la orice pas fostei sale soții și încearcă să o încurajeze de fiecare dată.

"Am fost și la pneumolog, care e concluzia iubire?", l-a întrebat vedeta pe fostul său soț.

"Că totul este bine.", i-a răspuns Marius Elisei.

Oana Roman a confirmat faptul că este totul bine, însă medicii i-au interzis să mai fumeze pentru a nu se confruna cu alte probleme de sănătate.

"Totul este bine, dar trebuie să mă las de fumat.", a mai adăugat vedeta.

Ce a dezvăluit Oana Roman despre stările de rău

La finalul lunii august, Oana Roman i-a îngrijorat pe fani după ce s-a filmat și a scris că nu este în cea mai bună formă și i-a anunțat că a doua zi se va duce direct la spital pentru investigații.

"Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele. Probabil este și oboseala de la toată munca pe care o depunem, pentru că muncim singuri. M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am facut de aproape de 8, 9 luni și mâine dimineață mă duc la spital să-mi fac un set complet de analize, să-mi iau sânge și să văd ce se întâmplă, pentru că îmi e să nu am iar probleme", a spus vedeta prin intermediul unui InsaStory.

"Da, este, foarte important să ne facem analize măcar o dată pe an, cel mai bine ar fi, de două ori pe an, cam la 6 luni. Eu, probabil deja mulți știti, am avut acum ceva ani probleme cu tiroida, am avut o hipertiroidie pe care am tratat-o și de doi ani nu m-am mai dus să-mi fac analize pentru că eram bine, am terminat tratamentul pe care îl luam și acum tare îmi e că de la multe întâmplări și probleme ca la toată lumea, tare îmi e că tiroida mea s-a dereglat iarăși și de asta vreau să mă duc să-mi fac mâine analize ca să aflu exact dacă trebuie să vorbesc cu endocrinologul să-mi fac tratamentul", a mai adăugat ea.

