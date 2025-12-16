Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu. Ce detaliu a ieșit la iveală

Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu. Ce detaliu a ieșit la iveală

Puțini sunt cei care știu că Hannelore Ulrich, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4, îl cunoaște pe Cătălin Botezatu. Tânăra a luat pe toată lumea prin surprindere cu o fotografie alături de creatorul de modă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 16:01 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 17:17
Galerie
Puțini sunt cei care știu că Hannelore Ulrich, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4, îl cunoaște pe Cătălin Botezatu | Antena 1 & Instagram

Hannelore Ulrich a devenit celebră după participarea la Insula Iubirii sezonul 4. Tânăra a intrat în atenția publicului după ce s-a apropiat de Andi. Ispita masculină a făcut-o să se îndrăgostească într-un timp scurt, uitând de partenerul său.

Deși nu a trecut testul fidelității, Bogdan Ionescu i-a mai oferit o șansă odată cu revenirea în România. Cei doi s-au căsătorit, însă relația lor a ajuns la final în cele din urmă, alegând să divorțeze.

În prezent, aceștia nu mai au nicio legătura. Hannelore Ulrich și Bogdan Ionescu și-au refăcut viețile după separare. Fosta concurentă a sezonului 4 Insula Iubirii a preferat să stea departe de ochii curioșilor după emisiune.

Citește și: Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii s-a căsătorit! Fostul iubit al lui Hannelore și fosta ispită a sezonului 6 a făcut anunțul

Articolul continuă după reclamă

Tânăra nu a mai apărut pe micile ecrane ale publicului, însă a continuat să fie activă pe rețelele sociale. Hannelore Ulrich are o comunitate impresionantă de fani pe contul de Instagram, unde publică des imagini sau videoclipuri.

Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu

De curând, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4 a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare neașteptată. Aceasta s-a lăsat fotografiată alături de Cătălin Boteaztu. Imagine a stârnit curiozitatea prietenilor virtuali.

În dreptul postării, Hannelore Ulrich a dat de înțeles că există o relație de prietenie între ea și creatorul de modă. Mai mult, cei doi ar lucra împreună.

„Există oameni care nu te sprijină din umbră, ci te învață să zbori. Care îți văd potențialul, îl protejează și îl amplifică. Credința ta în mine a devenit forță, iar încrederea ta, curaj. Prin felul tău, mi-ai deschis aripile mai larg decât aș fi îndrăznit singură. Recunoștința mea nu are nevoie de promisiuni, doar de adevăr. Mulțumesc, Cătălin Botezatu!”, a fost descrierea folosită de tânăra în dreptul pozei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea acesteia a generat mai bine de 400 de like-uri din partea fanilor de pe Instagram.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Ispita Bogdan Ionescu a iertat-o pe Hannelore după ce aceasta l-a înșelat. Ce nu s-a văzut la tv

„Alături de prietenul meu drag, Cătălin Botezatu – un om extraordinar, mereu o inspirație! Cele mai frumoase proiecte le trăim împreună, iar Miss România The Crown este unul dintre ele!”, a mai scris ea în dreptul unei alte postări în care apare alături de creatorul de modă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu ce se ocupă Hannelore Ulrich în prezent. Fosta concurentă de la Insula Iubirii are propria afacere

După divorțul de fostul soț, Hannelore Ulrich a decis să se concentreze asupra afacerilor pe care o deține. Puțini știu faptul că fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4 are o sală de evenimente și o școală de dans pentru copii.

Colaj cu Hannelore și Cătălin Botezatu
+4
Mai multe fotografii

În ceea ce privește viața sentimentală, tânăra preferă să fie discretă. Acest subiect nu este abordat prea des de către Hannelore Ulrich pe rețelele sociale.

Actrița Amy Schumer și soțul ei, Chris Fischer, au anunțat că divorțează. Cei doi erau căsătoriți de 7 ani și au un fiu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Antena 3 Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Actrița Amy Schumer și soțul ei, Chris Fischer, au anunțat că divorțează. Cei doi erau căsătoriți de 7 ani și au un fiu
Actrița Amy Schumer și soțul ei, Chris Fischer, au anunțat că divorțează. Cei doi erau căsătoriți de 7 ani...
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
Vlăduța Lupău, jefuită în timpul unui concert. Artista a rămas fără câteva mii de euro. Ce mesaj a transmis pe rețelele sociale
Vlăduța Lupău, jefuită în timpul unui concert. Artista a rămas fără câteva mii de euro. Ce mesaj a transmis...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x