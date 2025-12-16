Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu. Ce detaliu a ieșit la iveală

Puțini sunt cei care știu că Hannelore Ulrich, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4, îl cunoaște pe Cătălin Botezatu. Tânăra a luat pe toată lumea prin surprindere cu o fotografie alături de creatorul de modă.

Puțini sunt cei care știu că Hannelore Ulrich, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4, îl cunoaște pe Cătălin Botezatu | Antena 1 & Instagram

Hannelore Ulrich a devenit celebră după participarea la Insula Iubirii sezonul 4. Tânăra a intrat în atenția publicului după ce s-a apropiat de Andi. Ispita masculină a făcut-o să se îndrăgostească într-un timp scurt, uitând de partenerul său.

Deși nu a trecut testul fidelității, Bogdan Ionescu i-a mai oferit o șansă odată cu revenirea în România. Cei doi s-au căsătorit, însă relația lor a ajuns la final în cele din urmă, alegând să divorțeze.

În prezent, aceștia nu mai au nicio legătura. Hannelore Ulrich și Bogdan Ionescu și-au refăcut viețile după separare. Fosta concurentă a sezonului 4 Insula Iubirii a preferat să stea departe de ochii curioșilor după emisiune.

Citește și: Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii s-a căsătorit! Fostul iubit al lui Hannelore și fosta ispită a sezonului 6 a făcut anunțul

Articolul continuă după reclamă

Tânăra nu a mai apărut pe micile ecrane ale publicului, însă a continuat să fie activă pe rețelele sociale. Hannelore Ulrich are o comunitate impresionantă de fani pe contul de Instagram, unde publică des imagini sau videoclipuri.

Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu

De curând, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4 a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare neașteptată. Aceasta s-a lăsat fotografiată alături de Cătălin Boteaztu. Imagine a stârnit curiozitatea prietenilor virtuali.

În dreptul postării, Hannelore Ulrich a dat de înțeles că există o relație de prietenie între ea și creatorul de modă. Mai mult, cei doi ar lucra împreună.

„Există oameni care nu te sprijină din umbră, ci te învață să zbori. Care îți văd potențialul, îl protejează și îl amplifică. Credința ta în mine a devenit forță, iar încrederea ta, curaj. Prin felul tău, mi-ai deschis aripile mai larg decât aș fi îndrăznit singură. Recunoștința mea nu are nevoie de promisiuni, doar de adevăr. Mulțumesc, Cătălin Botezatu!”, a fost descrierea folosită de tânăra în dreptul pozei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea acesteia a generat mai bine de 400 de like-uri din partea fanilor de pe Instagram.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Ispita Bogdan Ionescu a iertat-o pe Hannelore după ce aceasta l-a înșelat. Ce nu s-a văzut la tv

„Alături de prietenul meu drag, Cătălin Botezatu – un om extraordinar, mereu o inspirație! Cele mai frumoase proiecte le trăim împreună, iar Miss România The Crown este unul dintre ele!”, a mai scris ea în dreptul unei alte postări în care apare alături de creatorul de modă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu ce se ocupă Hannelore Ulrich în prezent. Fosta concurentă de la Insula Iubirii are propria afacere

După divorțul de fostul soț, Hannelore Ulrich a decis să se concentreze asupra afacerilor pe care o deține. Puțini știu faptul că fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4 are o sală de evenimente și o școală de dans pentru copii.

În ceea ce privește viața sentimentală, tânăra preferă să fie discretă. Acest subiect nu este abordat prea des de către Hannelore Ulrich pe rețelele sociale.