Ce pensie are Mioara Velicu. Suma pe care cântăreața de muzică populară o primește după 60 de ani de carieră

Artista spune că cei 4.000 de lei pensie îi ajung pentru traiul zilnic, însă în pandemie a luat ban din bancă pentru a-și plăti datoriile.

„Acum am pensie 4.000 de lei. Și-mi ajung. În pandemie nu mi-a fost greu, am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat. Întotdeauna mi-a fost frică de Poliție, de stat, ca să plătesc datoriile la stat, n-am vrut niciodată să am probleme', a povestit Mioara Velic, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

În cadrul aceluiași podcast, Mioara Velicu a mărturisit că nu are studii în muzică, ci doar harul care a ajutat-o să cânte încă din copilărie.

Ce spune Mioara Velicu despe cariera sa

„Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat acest har minunat. Am avut norocul să fiu lângă soliști de marcă, am învățat de la ei, țin steagul sus cu muzică de calitate. Eu cânt de pe la 3-4 ani. Mama mă punea să cânt când venea moașa pe la noi, deși eu voiam să merg la joacă. Până când a început să-mi placă să cânt, după clasa a V-a.

Artista a mai mărturisit că ea a cântat și cântă mereu live la spectacole sau petreceri.

„N-am studii, eu sunt de pe prispa casei, e ceva nativ la mine. Eu nu știu tonalitățile nici acum. Eu cânt live și acum. La petrecerile private sau la spectacol doar live cânt. Nu pot să pun CD, apoi să dau din gură, nu pot să transmit ceea ce simt astfel', a spus Mioara Velicu, în podcastul lui Damian Drăghici.

Cântăreața a mai vorbit despre felul în care arată, precizând că nu este deranjată de riduri la 77 de ani:

„Nu am un regim special să mănânc. Ridurile au şi ele un farmec. Treci prin viaţă. Vreau lumea să mă vadă aşa cum sunt”, a povestit Mioara Velicu.

De-a lungul vieții, artista a avut parte de mai multe încercări. Mioara Velicu a rămas văduvă în urmă cu 9 ani:

„ M-am căsătorit la 32 de ani, aveam un copil dintr-o relație anterioară. Mi-a fost greu să plec singură la București cu un copil, o aveam și pe mama cu mine. A plecat dintre noi pe 1 aprilie 2013. Un an de zile m-am dus zilnic la mormânt”, povestea în 2018 Mioara Velicu.

