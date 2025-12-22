Ce răni ar fi suferit hoții din Singur Acasă din cauza capcanelor lui Kevin. Experții au dezvăluit impactul real

Antena Căutare
Experții au dezvăluit ce răni ar fi suferit hoții din Singur Acasă din cauza capcanelor lui Kevin dacă acestea ar fi fost reale.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 16:27 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 16:30
Hoții din Singur Acasă ar fi suferit răni serioase din cauza capcanelor lui Kevin | Profimedia Images

Faptul că hoții din Singur Acasă au supraviețuit capcanelor lui Kevin e într-adevăr un miracol de Crăciun, a declarat un expert care a dezvăluit impactul real pe care l-ar fi suferit trupurile lor.

Adam Taylor, profesor de anatomie de la Universitatea din Lancaster, susține că hoții sunt „imposibilități medicale”, pentru că au supraviețuit acestei serii de atacuri, scrie Daily Mail.

În viața reală, capcanele lui Kevin McCallister (interpretat de Macaulay Culkin) ar fi dus la răni serioase, unele dintre ele fatale.

Printre rănile identificate de Taylor se numără traume la nivelul gâtului, capului, comă și chiar moarte.

Articolul continuă după reclamă

Faptul că hoții Harry (Joe Pesci) și Marv (Daniel Stern) se ridică și continuă „fără răni de durată” depășește complet limitele realității.

„Pe scurt, Harry și Marv sunt imposibilități medicale ambulante,” susține profesorul Taylor. „Chiar dacă ar părea bine la exterior, daunele interne ar fi probabil devastatoare.”

Primele 2 filme Singur Acasă sunt considerate unele dintre cele mai cunoscute filme de Crăciun, în ciuda faptului că prezintă scenă după scenă de violență brutală.

Harry și Marv îndură nenumărate atacuri create din cutii de vopsea, cărămizi care cad, toalete care explodează, fire electrice și aruncătorul de flăcări improvizat al lui Kevin.

În cele 2 filme, cei doi sunt electrocutați, zdrobiți de un raft plin cu vopsele, aruncați pe capota unei mașini și arși de o clanță încinsă.

De asemenea, sunt atacați cu unelte metalice, împușcați cu niște capse de la mică distanță și incendiați cu un aruncător de flăcări (scena i-a și provocat lui Pesci arsuri serioase).

În al 2-lea film, Marv e lovit în față de 4 ori cu cărămizi aruncate de Kevin de pe acoperișul unei clădiri.

În loc să leșine pe loc, Marv se zvârcolește pe jos și scoate o serie de țipete ascuțite înainte de a se ridica în picioare.

Potrivit profesorului Taylor, astfel de atacuri „implică niveluri de forță care ar fi catastrofale în viața reală” și „nu sunt lucruri pe care un corp uman le poate suporta pur și simplu”.

Care e cea mai periculoasă capcană din Singur Acasă

Expertul oferă un exemplu: capcana în care Marv e lovit în cap de un sac de ciment de 45 de kilograme, legat cu o frânghie.

„Un calcul aproximativ al forței implicate când un sac de 45 de kilograme lovește capul sugerează o vătămare fatală instantanee,” susține Taylor. „Gâtul pur și simplu nu poate rezista la un asemenea nivel de forță.”

Loviturile la cap provocate de obiecte precum cărămizi și saci de ciment cresc și riscul de herniere cerebrală, atunci când țesutul cerebral umflat e împins în zone unde nu ar trebui să fie.

„Acest lucru poate comprima zone care controlează respirația și mișcarea. Duc adesea la comă și moarte,” susține expertul.

Dar rănile la cap sunt doar o parte a problemei. Multe dintre capcanele lui Kevin pun „o presiune enormă pe torace și pe vasele mari de sânge”.

„Căderea de la înălțime, zdrobirea sub obiecte grele sau lovirea în trunchi pot provoca leziuni interne severe,” spune el. „Astfel de forțe sunt întâlnite de obicei în accidente rutiere frontale, la viteză mare. În cazuri extreme, impactul poate rupe aorta, artera principală a corpului, ceea ce e aproape întotdeauna fatal.”

A fi strivit de un raft plin cu cutii de vopsea, de exemplu, poate provoca „răni interne grave”, iar vopseaua în ochi poate cauza arsuri chimice și orbire.

Apar și răni perforante, precum cuiul care îi străpunge piciorul lui Marv, ce poate afecta nervii și țesuturile moi, fractura oasele și introduce bacterii adânc în rană. AStfel, crește riscul de infecții grave și potențial letale, inclusiv tetanos.

