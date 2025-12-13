Antena Căutare
Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă"

Filmul preferat de Crăciun al tuturor, „Singur Acasă”, este deja o tradiție pentru multe familii în preajma sărbătorilor de iarnă.

Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 07:00
Macaulay a povestit că Dakota și Carson se amuză mereu când văd filmul „Singur Acasă” în perioada sărbătorilor de iarnă, dar nu pot face legătura între tatăl lor și personajul de pe ecran. | Profimedia

Macaulay Culkin, actorul principal care interpretează rolul lui Kevin, a dezvăluit recent, la 35 ani de la lansarea filmului, ce părere au copiii lui când îl văd pe micul ecran.

Cum au reacționat copiii lui Macaulay Culkin când l-au văzut în „Singur Acasă”

Filmele din seria „Singur Acasă” aduc spiritul Crăciunului, umorul și căldura familiei în casele tuturor celor care aleg să le vizioneze.

Actorul care a devenit faimos datorită rolului său legendar, a vorbit recent despre ce a însemnat faima pentru el la o vârstă atât de fragedă, pe vremea când era doar un copil.

După rolul lui Kevin, Macaulay Culkin nu a mai avut ale roluri notabile, deși a mai jucat apoi în multe filme. Cu toate acestea, el rămâne în memoria colectivă pentru rolul său din „Singur Acasă”.

Astăzi, la 35 distanță de la lansarea filmului care l-a făcut celebru, actorul se bucură în continuare de notorietate. Macaulay Culkin este acum tatăl a doi băieți și, deși mulți ar crede că de sărbători de uită împreună la seria de filme „Singur Acasă”, realitatea este alta. Actorul spune că atunci când fiii săi l-au văzut pe Kevin, nu l-au recunoscut pe tatăl lor și nu au știut că el este cel care dă viață personajului celebru cunoscut de miliarde de oameni.

Filmele „Singur Acasă” au făcut istorie în lumea filmelor de Crăciun și sunt acum cele mai populare. Pelicula cu Macaulay Culkin nu mai este doar o simplă comedie de văzut cu familia de sărbători, ci a ajuns să fie tradiție în multe case.

Actorul în vârstă de 45 ani se mândrește acum cu o familie superbă alături de partenera lui, Brenda Song, și ea actriță de meserie. El are doi fii, pe Carson, în vârstă de 3 ani, și Dakota Song, în vârstă de 4 ani. Macaulay Culkin a dezvăluit că, deși au vizionat împreună filmul care l-a făcut pe el celebru în copilărie, cei doi băieți ai lui nu și-au dat seama că personajul Kevin McCallister este interpretat de tatăl lor.

Macaulay a povestit că Dakota și Carson se amuză mereu când văd filmul „Singur Acasă” în perioada sărbătorilor de iarnă, dar nu pot face legătura între tatăl lor și personajul de pe ecran.

„Îmi place foarte mult să mă uit la filmul ăsta cu băieții mei. Nu au nici cea mai mică idee că eu sunt Kevin. Au doar trei și patru ani. Da, îmi place foarte mult să mă uit la filmul ăsta cu băieții mei”, a spus celebrul actor într-un interviu recent pentru revista People.

Se pare totuși că Dakota, fiind mai mare, i-a cerut tatălui său detalii despre unchii și mătușile sale, fiind curios să afle mai multe despre copilăria tatălui său. Atunci când a văzut poze, și-a dat seama că Macaulay seamănă, de fapt, cu Kevin din filmul de Crăciun.

Recent, Macaulay Culkin a filmat o campanie publicitară emoționantă pentru Home Instead, la aniversarea celor 35 ani de la debutul său în rolul lui Kevin McCallister. Actorul își reia rolul celebru, dar de această dată misiunea lui este să își protejeze mama în vârstă de pericolele cotidiene de sărbători. Reclama se numește „Home But Not Alone” și a adus un strop de nostalgie în sufletele fanilor celebrului film de Crăciun.

