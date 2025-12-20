Ce regulă are Keira Knightley atunci când se sărută cu colegii de platou. Actrița a dezvăluit „protocolul” pe care îl urmează

Keira Knightley a dezvăluit recent ce regulă are atunci când vine vorba de săruturi pentru marele ecran și ce „protocol” urmează.

Keira Knightley, cunoscută pentru filme precum Pirații din Caraibe și Pride and Prejudice (2005), a vorbit recent despre cum se sărută cu colegii de platou în fața camerelor.

Se pare că actrița, în vârstă de 40 de ani, are un „protocol” atunci când vine vorba de aceste scene, scrie Daily Mail.

Knightley a vorbit despre această regulă cu ocazia filmării unei noi reclame pentru un lanț cunoscut de magazine din Marea Britanie, în care a jucat alături de Joe Wilkinson, în vârstă de 50 de ani.

Într-un interviu recent, actrița a dezvăluit preferințele sale atunci când vine vorba de scenele tandre din proiectele sale.

Articolul continuă după reclamă

Ce regulă are Keira Knightley atunci când se sărută cu colegii de platou

Keira Knightley a dezvăluit „protocolul” sărutului de pe ecran și a vorbit despre cum a fost sărutul cu Joe Wilkinson din reclama de Crăciun.

În reclamă, e prezentată povestea lor de dragoste și se încheie cu Joe care gătește pentru Keira înainte ca cei doi să se sărute pasional.

Acum, Keira a dezvăluit că a existat un protocol clar pentru sărutul de platou cu Joe. Regula actriței e ca sărutul să fie fără limbă și fără mâncare cu miros puternic.

Citește și: Michele Morrone și Irina Shayk, sărut pasional în văzul tuturor. Gestul a stârnit valuri de reacții pe internet

„Limbă? Fără limbă. Adică, nu a fost limbă! Regula e fără limbă. Da, asta e regula. Sărut de Crăciun, fără limbă. Fără limbă. Perfect,” a declarat actrița.

„Oh, da, da, da, există un protocol,” a adăugat ea. „Dacă urăști pe cineva, evident că mănânci ceva dezgustător și miroși. Dar dacă îți place de cineva, evident că mesteci gumă, trebuie să fii fresh, cu miros de mentă.”

„Nu, asta e o regulă de bază nerostită a umanității. Adică nu mănânci usturoi la prânz, știi? Din nou, asta doar dacă urăști pe cineva, caz în care cât mai mult usturoi posibil. E corect,” a dezvăluit Knightley. „Dar da, cu siguranță, eram amândoi cu respirația proaspătă.”

Keira Knightley a vorbit despre cel mai recent proiect romantic

„Oh, a fost atât de drăguț,” a declarat actrița despre sărut. „Are o barbă atât de mare încât nu am putut să ajung aproape de gura lui. Copiii mei tot întrebau, „L-ai sărutat?”. Și eu le spuneam, „Cam da! M-am lovit puțin de barbă”. Dar, cum spuneam, nu cred că am trecut de barbă. E o barbă foarte deasă. O barbă uimitoare.”

Citește și: Cum arată fără machiaj, la 40 de ani, Keira Knightley. Ani de zile a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume

„Adică, e ciudat, mai ales când abia ai cunoscut pe cineva de 2 minute și dintr-odată… da, e destul de ciudat,” a răspuns Knightley atunci când a fost întrebată dacă Joe a avut emoții atunci când a venit momentul sărutului.

„Deși nu-mi amintesc să fi fost atât de… cred că a fost ok cu sărutul. Mai degrabă dansul îl stresa. Acolo nu era okay, dar apoi s-a dedicat cu totul și a fost grozav. Cred că, per total, a fost în regulă,” a continuat actrița.