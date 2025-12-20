Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce regulă are Keira Knightley atunci când se sărută cu colegii de platou. Actrița a dezvăluit „protocolul” pe care îl urmează

Ce regulă are Keira Knightley atunci când se sărută cu colegii de platou. Actrița a dezvăluit „protocolul” pe care îl urmează

Keira Knightley a dezvăluit recent ce regulă are atunci când vine vorba de săruturi pentru marele ecran și ce „protocol” urmează.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 15:04
Keira Knightley a vorbit despre regulile sale pe platoul de filmare | Profimedia Images

Keira Knightley, cunoscută pentru filme precum Pirații din Caraibe și Pride and Prejudice (2005), a vorbit recent despre cum se sărută cu colegii de platou în fața camerelor.

Se pare că actrița, în vârstă de 40 de ani, are un „protocol” atunci când vine vorba de aceste scene, scrie Daily Mail.

Knightley a vorbit despre această regulă cu ocazia filmării unei noi reclame pentru un lanț cunoscut de magazine din Marea Britanie, în care a jucat alături de Joe Wilkinson, în vârstă de 50 de ani.

Într-un interviu recent, actrița a dezvăluit preferințele sale atunci când vine vorba de scenele tandre din proiectele sale.

Articolul continuă după reclamă

Ce regulă are Keira Knightley atunci când se sărută cu colegii de platou

Keira Knightley a dezvăluit „protocolul” sărutului de pe ecran și a vorbit despre cum a fost sărutul cu Joe Wilkinson din reclama de Crăciun.

În reclamă, e prezentată povestea lor de dragoste și se încheie cu Joe care gătește pentru Keira înainte ca cei doi să se sărute pasional.

Acum, Keira a dezvăluit că a existat un protocol clar pentru sărutul de platou cu Joe. Regula actriței e ca sărutul să fie fără limbă și fără mâncare cu miros puternic.

Citește și: Michele Morrone și Irina Shayk, sărut pasional în văzul tuturor. Gestul a stârnit valuri de reacții pe internet

„Limbă? Fără limbă. Adică, nu a fost limbă! Regula e fără limbă. Da, asta e regula. Sărut de Crăciun, fără limbă. Fără limbă. Perfect,” a declarat actrița.

„Oh, da, da, da, există un protocol,” a adăugat ea. „Dacă urăști pe cineva, evident că mănânci ceva dezgustător și miroși. Dar dacă îți place de cineva, evident că mesteci gumă, trebuie să fii fresh, cu miros de mentă.”

„Nu, asta e o regulă de bază nerostită a umanității. Adică nu mănânci usturoi la prânz, știi? Din nou, asta doar dacă urăști pe cineva, caz în care cât mai mult usturoi posibil. E corect,” a dezvăluit Knightley. „Dar da, cu siguranță, eram amândoi cu respirația proaspătă.”

Keira Knightley a vorbit despre cel mai recent proiect romantic

„Oh, a fost atât de drăguț,” a declarat actrița despre sărut. „Are o barbă atât de mare încât nu am putut să ajung aproape de gura lui. Copiii mei tot întrebau, „L-ai sărutat?”. Și eu le spuneam, „Cam da! M-am lovit puțin de barbă”. Dar, cum spuneam, nu cred că am trecut de barbă. E o barbă foarte deasă. O barbă uimitoare.”

Citește și: Cum arată fără machiaj, la 40 de ani, Keira Knightley. Ani de zile a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume

„Adică, e ciudat, mai ales când abia ai cunoscut pe cineva de 2 minute și dintr-odată… da, e destul de ciudat,” a răspuns Knightley atunci când a fost întrebată dacă Joe a avut emoții atunci când a venit momentul sărutului.

„Deși nu-mi amintesc să fi fost atât de… cred că a fost ok cu sărutul. Mai degrabă dansul îl stresa. Acolo nu era okay, dar apoi s-a dedicat cu totul și a fost grozav. Cred că, per total, a fost în regulă,” a continuat actrița.

Cum arată antagonista din cel mai nou film Avatar în realitate. Puțini ar recunoaște actrița care o joacă... Cum arată Milla Jovovich la 50 de ani. Actrița a dezvăluit cum trăiește departe de lumina reflectoarelor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Observatornews.ro Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
Antena 3 S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
SpyNews Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din partea fanilor
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa: „Dragostea adevărată”
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa:...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei sale soții
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x