După o relație de aproape un an și jumătate, Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu au decis să meargă pe drumuri separate. Decizia a fost luată la scurt timp după venirea pe lume a fiicei lor, Victoria-Venice.

”Noi ne-am dorit foarte mult copilul. Copilul e un copil iubit, dorit. Nu a fost o întâmplare, nu a fost o greșeală. A fost o chestie pe care ne-am dorit-o enorm, cel puțin în momentul ăla, amândoi.”, a afirmat Andreea Antonescu despre minunea din viața sa, copilul pe care l-a adus pe lume la 40 de ani, în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă.

Atunci artista mărturisea că ea și Victor formează în continuare o familie, chiar dacă nu una tradițională: ”Noi avem în continuare o relație, noi ținem legătura prin prisma fetiței. Cam atât. Asta nu înseamnă că trebuie să locuim în aceeași casă. Suntem o familie, dar nu familia tradițională. Da, nu eram compatibili cu viața împreună. Am considerat că suntem mai bine separați.”

Ce se întâmplă între Andreea Antonescu și fostul iubit, Victor Vrînceanu. Cu ce nu reusesc să se pună de acord în privința fiicei

De atunci, cei doi încearcă să ajungă la un consens în privința programului de vizită și educației micuței Victoria Venice.

”Când am avut discuția finală despre despărțire, am întrebat-o cum facem cu copilul. Eu mă gândeam la program, iar ea mi-a spus că e ok dacă îi dau o anumită sumă de bani pe lună. (...) Revenind la suma înaintată de ea, am stat și m-am gândit mult, pentru că nu iau niciodată decizii sub impulsul momentului. Peste două zile i-am scris pe whatsapp că accept să îi dau suma pe care a cerut-o. Până la urmă banii sunt pentru fiica mea, Victoria. Și nu aș vrea vreodată ca Andreea să simtă că m-am opus sau am negociat cu ea. I-am dat cât a vrut. Din momentul despărțirii i-au intrat negreșit banii în cont lună de lună în ziua de 15, sau poate mai devreme”, a spus Victor Vrînceanu pentru Cancan.

Fostul iubit al Andreei Antonescu spune că își vede săptămânal fiica și nu e de ajuns: „Eu am mai spus-o acum câteva luni că îmi doresc ca Victoria să petreacă timp cu ambii părinți în mod egal. 50-50. La acel moment, Andreea nu a fost de acord. După care a urmat o perioadă în care a acceptat. După care, din nou, s-a sucit. (...)

Eu sunt un tip organizat și îmi place să respect un program cu rigurozitate. Mai ales când vine vorba despre o fetiță de 10 luni care are nevoie de stabilitate. Motiv pentru care i-am propus Andreei să semnăm un draft de program la notariat. Ca să știm amândoi unde să ne uităm atunci când ne organizam programul. Să nu fie loc de discuții nedorite. Să fie totul civilizat. (...)

A trimis înapoi o variantă modificată total. De unde eram obișnuiți și înțeleși pentru împărțirea timpului petrecut cu Victoria în mod egal, acum mi-a spus că îmi oferă două weekend-uri pe lună și câteva ore de vizită în timpul săptămânii.”

Un alt aspect asupra cărora nu se înțeleg, conform declarațiilor făcute de Victor, este expunerea copilei în social media.

”Am spus clar că nu sunt de acord sub nicio formă cu expunerea Victoriei pe rețelele sociale și în scopuri comerciale. Nu am să acceptat niciodată ca fiica mea de 10 luni să fie folosită în campanii de promovare de diverse produse. Păi, noi părinții ei, pentru ce muncim? Ca să o protejăm și să o ferim de astfel de lucruri. Așa mi se pare normal. Și mai e un aspect extrem de important. (...)

A spus (n.r. Andreea Antonescu) că Victoria nu este vreun șef de clan mafiot sau ofițer de securitate ca să fie ferită de fotografii. (...)

Aștept de la ea de o lună sa revină cu un răspuns. Am acceptat tot ce a vrut. Atât financiar cât și să decidă ea programul fetiței noastre, Victoria. Pentru că până la urmă mama copilului trebuie să aibă întâietate. Dar sub nicio formă nu voi accepta ca fiica mea să fie expusă pe rețelele sociale și la evenimente mondene la o vârstă atât de fragedă! Sunt licențiat în Comunicare și Relații Publice, iar meseria mea este cea de ziarist. Deci înțeleg foarte, foarte bine mecanismele rețelelor sociale și pericolele la care suntem expuși cu toții, nu doar copiii. Aici chiar nu pot să las de la mine.”

