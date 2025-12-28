Ce va scrie Victor Rebengiuc în testamentul său: „Refuz ca numele meu să fie...”. Marele actor s-a retras de pe scenă la 92 de ani

Antena Căutare
Victor Rebengiuc afirmă că va lăsa scris în testament o solicitare pentru cei rămași, care nu are legătură cu averea adunată.

Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 09:15 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 18:11
Victor Rebengiuc s-a retras de pe scenă la vârstă de 92 de ani, după o carieră de șapte decenii. Actorul a primit premiul România Europeană 2025, iar, în cadrul evenimentului, marele maestru a dezvăluit, cu umor, ce va lăsa scris în testament.

Citește și: Victor Rebengiuc se retrage din lumina reflectoarelor. Ce pensie primește marele actor: „Pe mine nu mă cheamă Beligan”

Detalii din testamentul lui Victor Rebengiuc

Victor Rebengiuc a primit pe 4 decembrie, în foaierul Ateneului Român, Premiul România Europeană 2025 oferit de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, în prezența președintelui Nicușor Dan.

Marele actor, care a venit atunci împreună cu soția lui, actrița Mariana Mihuț, a anunțat, la începutul discursului, că nu dorește ca numele lui să fie dat unei străzi după ce va muri.

„Vreau să precizez că pe mine mă cheamă <<Victor Rebengiuc>>, și nu <<Rebenciuc>>, cum de multe ori sunt apelat pe numele acesta. În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi, pentru că ar produce mari încurcături locuitorilor acelor străzi, dacă adresa ar veni pe numele <<Rebenciuc>> și n-ar ști poșta unde să o distribuie. Și m-ar înjura tot timpul. <<Ce dracu’ nume a avut ăla, băi?>>”, a spus marele actor, zâmbind, în discursul care a durat aproape 30 de minute și în care a făcut o trecere în revistă a carierei, stând tot timpul în picioare și sprijinindu-se în baston, potrivit Libertatea.

Victor Rebengiuc a adăugat că numele lui apare deja pe genericele filmelor în care a jucat.

Victor Rebengiuc: „Am intrat în profesia asta aproape fără să vreau, luat așa de viață"

Victor Rebengiuc a dezvăluit că nu s-a gândit niciodată că va fi actor.

„Norocul meu mare în profesie a fost generația foarte bună. Eram după război, teatrele sufereau că nu au actori tineri. Noi eram o generație numeroasă de actori foarte buni. Și toți eram curtați de către directorii de teatre și de regizori. Am intrat în profesia asta aproape fără să vreau, luat așa de viață. În școală, în liceu, colegii, familia mea nu fusese niciodată la teatru, niște oameni sărmani care se îngrijau de viața de zi cu zi, să aibă ce să le dea copiilor să mănânce în fiecare dimineață, înainte să plece la școală. Acestea erau preocupările noastre.

La teatru n-am fost niciodată. Ascultam teatru la microfon, aveam un radio mic și ascultam teatru la radio, recunoșteam actorii după voce. Dar niciodată nu m-am gândit să mă fac actor, să-mi placă mie să fiu actor. Norocul meu mare în profesie a fost că noi am fost, și sunt mândru de generația din care am făcut parte, am fost o generație foarte bună”, a declarat Victor Rebengiuc, potrivit unei surse.

Actorul s-a retras în luna septembrie 2025 din teatru și cinematografie.

Citește și: Cea mai mare dorință a actorului Victor Rebengiuc la 91 de ani. Ce spune despre spectacolele pe care le mai are în prezent

