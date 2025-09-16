Victor Rebengiuc se retrage din lumina reflectoarelor. Ce pensie primește marele actor: „Pe mine nu mă cheamă Beligan”

Antena Căutare
Victor Rebengiuc se retrage din activitatea artistică. Cum a dat vestea marele actor.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 13:06 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 13:06
Victor Rebengiuc se retrage din activitate | Hepta

Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, a anunțat că se retrage de pe scenă. Acesta are o carieră impresionantă în teatru și film, cu roluri memorabile și aplauze la scenă deschisă.

Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia primită după șapte decenii de activitate

Victor Rebengiuc și-a petrecut 70 de ani în lumina reflectoarelor, dând viață unor personaje memorabile. La 92 de ani, marele artist s-a înclinat în fața publicului pentru ultima oară. El a vorbit în cadrul unui interviu despre decizia luată, dar și despre remunerația pentru o viață închinată artei.

Ultimul său rol a fost în piesa de teatru Tatăl, jucată pe scena Teatrului Bulandra. Deși stagiunea nu s-a încheiat, artistul a ieșit din scenă.

„Nu știu ce se va întâmpla cu acest spectacol, care mi-a fost foarte drag, eu nu mai joc. Nu mai pot, am 92 de ani. Radu Beligan a jucat până pe la 97 de ani, dar pe mine nu mă cheamă Beligan. Când nu se mai poate face nimic, te retragi. Am aproape 70 de ani de când fac meseria asta, e suficient”, a declarat Victor Rebengiuc în cadrul interviului.

De asemenea, el are un mesaj pentru spectatori: „Le urez tuturor multă sănătate și să aibă parte de bucurii. Teatrul merge în continuare și fără mine, fiecare își vede de treaba lui. Sunt foarte mulți actori tineri talentați, pregătiți să umple de bucurie sufletele spectatorilor, așa că veniți la teatru!”

Întrebat de pensia pe care o primește, actorul a dat un răspuns cu tâlc: „Dacă sunt sau nu mulțumit? Trăim în România, nu suntem la Hollywood! În plus, nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn, eu, prin profesia mea, am încercat să bucur sufletele românilor!”

Victor Rebengiuc a mărturisit că a început să se gândească la moarte abia după împlinirea vârstei de 80 de ani. Momentul a coincis cu interpretarea rolului din Regele moare, de Eugen Ionesco.

„Regele Berenger, m-am întâlnit cu el într-un moment foarte interesant al vieții mele. Am trecut un hop. Am împlinit 80 de ani și acum sunt încă de mult intrat în acest hop, dar împlinind 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit. Nu mă gândisem până atunci deloc.

Mi s-a părut că nu aveam de ce să mă gândesc, mă simțeam bine, munceam, trăiam, mă bucuram, mă întristam, dar după 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit, la moarte, și încetul cu încetul mi-am dat seama că n-am de ce să mă tem”, a dezvăluit el.

Marele actor a acceptat o perspectivă aparte asupra vieții și, bineînțeles, a morții: „Moartea este sfârșitul vieții și viața trebuie să aibă un sfârșit. Rolul acesta a venit exact în momentul în care începusem să mă lămuresc că nu trebuie să ne fie frică, trebuie să ne gândim foarte bine la viața pe care o mai avem de trăit, să o trăim și să plecăm dincolo cu fruntea sus, fericiți că am avut ocazia să trăim și să facem tot ce am putut face mai bun din noi.”

În 2019, Victor Rebengiuc a făcut publice problemele sale de sănătate. Acesta a suferit două operații pe coloană, iar în urma acestei experiențe, precum și înaintarea în vârstă l-au făcut să dea pe scenă totul pentru un rol scris parcă pentru el.

„Am avut eu probleme grave de sănătate cu coloana, am două operații pe coloană și m-am refăcut foarte greu. Încă nu m-am refăcut de tot, dar nu se mai poate pentru că coloana mea e prea mult modificată. Am probleme, dureri mari, siguranță nu prea există în echilibru, merg greu, dar asta e… mi-am spus că aș putea să reiau rolul acesta, să jucăm spectacolul și îl joc.

Pentru că, în fond, vorbesc despre un om care este la sfârșitul vieții, care are toate belelele care vin odată cu sfârșitul vieții, boli și alte lucruri. Sunt foarte optimist și aștept sfârșitul, aștept ultima cortină, o să vină.

Victor Rebengiuc pe scenă
Ce nu îmi place e că mă cam doare și n-aș fi vrut să vină cu durere, mi-ar fi plăcut să fie fără durere, să fie în liniște așa, te culci și nu te mai scoli, dar ne mai sculăm de câteva ori și gata”, a spus cu înțelepciune marele actor la momentul respectiv.

