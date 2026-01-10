Channing Tatum surprins în ipostaze provocatoare cu iubita mai tânără cu 19 de ani. Cum au fost fotografiați la plajă

Channing Tatum a fost surprins în ipostaze provocatoare alături de iubita sa cu 19 ani mai tânără, Inka Williams.

Channing Tatum a fost surprins alături de iubita sa la plajă | Getty Images

Tatum, în vârstă de 45 de ani, și Williams, în vârstă de 26 de ani, au fost surprinși împreună pe o plajă din Costa Rica.

Dincolo de ipostazele provocatoare, fanii actorului au fost surprinși să observe și un detaliu legat de divorțul lui Tatum, scrie Daily Mail.

Tatum și Williams ar fi împreună de aproximativ 1 an.

E cea mai recentă relație a lui Tatum după despărțirea de fosta logodnică, Zoe Kravitz, în octombrie 2024.

Channing Tatum surprins în ipostaze provocatoare cu iubita mai tânără cu 19 de ani

În imagini, Tatum purta pantaloni scurți închiși la culoare și o șapcă de baseball neagră. Williams, ce are o carieră ca model, a purtat un bikini negru în timpul ieșirii lor la plajă. Cei 2 au fost fotografiați în timp ce se sărutau în apă și mergeau pe plajă.

Cei 2 au fost surprinși împreună inițial în februarie 2025, când au apărut împreună la o petrecere Oscar în Los Angeles.

Relația lor a început la câteva luni după ce Tatum s-a despărțit de fosta logodnică Zoe Kravitz, în octombrie 2024, după trei ani de relație. Tatum și fosta sa soție, Jenna Dewan, s-au separat în 2018 și și-au finalizat divorțul în septembrie 2024. Cei doi au o fiică de 12 ani, Everly.

Tatum și Williams au publicat primele imagini de cuplu pe Instagram în aprilie 2025. În septembrie, au apărut pentru prima dată pe covorul roșu împreună, alături de Everly.

Pe 13 decembrie, Williams a publicat pe Instagram o serie de fotografii alb-negru în care pozează în timp ce se spală pe față în fața unei oglinzi. A inclus și un selfie cu Tatum, despre care a scris că a fost cel care a realizat fotografiile din ședința foto.

Dincolo de ipostazele în care au fost surprinși cei 2 la plajă, fanii actorului au observat și un detaliu important. Se pare că Tatum și-a îndepărtat tatuajul pe care și l-a făcut pentru fosta soție, Jenna Dewan.

Channing Tatum și-a îndepărtat tatuajul dedicat fostei soții

Actorul de la Hollywood a intrat în apă fără tricou și a dezvăluit că, aparent, și-a îndepărtat cu laserul tatuajul identic pe care îl avea cu fosta sa soție.

După ce s-au căsătorit în 2009, Tatum și Dewan au plecat în Bali pentru luna de miere, unde și-au marcat căsnicia cu tatuaje simbolice identice. Acestea reprezentau un fragment din jurămintele lor de nuntă.

Tatuajul lui Tatum era realizat pe partea laterală a cutiei toracice, în timp ce Dewan și-a plasat tatuajul pe picior.

Totuși, la cea mai recentă apariție publică la plajă, actorul părea să nu mai aibă nicio urmă a tatuajului.

„Jenna și cu mine avem tatuaje identice, pe care ni le-am făcut în luna de miere din Bali,” declara Tatum în 2012.

„Ne-am dorit întotdeauna să ne facem un tatuaj împreună,” a continuat actorul. „Nu aveam de gând să ne tatuăm numele unul altuia. Am vrut ceva simbolic. Era într-unul dintre jurămintele noastre. De acolo l-am luat.”