Cum arată acum fiica celebrului actor Channing Tatum. Apariție rară alături de tatăl ei pe covorul roșu

Celebrul actor de la Hollywood, Channing Tatum, a fost prezent pe covorul roșu la Los Angeles alături de fiica lui, Everly Tatum.

Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 11:00
Acum, Channing se focusează pe cariera lui și proiectele sale viitoare, în timp ce reușește să petreacă mai mult timp alături de Everly când nu e pe platourile de filmare.

Actorul în vârstă de 45 ani și fiica lui au atras toate privirile într-o apariție rară pe covorul roșu. Everly Tatum este fiica actorului din căsnicia pe care a avut-o cu Jenna Dewan.

Cât de mult a crescut și cum arată acum Everly Tatum

Cei doi, tată și fiică, au fost prezenți împreună la premiera filmului anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Actorul este vocea unuia dintre personajele din acest film și a fost extrem de încântat să o poată aduce și pe fiica lui alături de el.

Channing a privit-o cu mândrie pe fiica sa și i-a zâmbit în timp ce fotografii au surprins momentele emoționante dintre ei.

Pe covorul roșu, celebrul actor a purtat un costum bleumarin cu un tricou alb și a ales o pereche de pantofi negri. Fiica lui, Everly, a purtat o rochie lungă bleu extrem de elegantă, fără bretele, care a atras toate privirile.

Adolescenta în vârstă de 12 ani seamănă foarte bine cu mama ei, dar a moștenit și cele mai frumoase trăsături de la tatăl său.

Extrem de mândru de ea, Channing s-a așezat în fața panoului și s-a bucurat de o mini-sesiune foto alături de fiica lui care a strălucit.

Într-un interviu recent pentru E News, actorul a mărturisit că fiica lui i-a urmărit toate filmele, dar nu a fost mereu impresionată de rolurile lui.

„Uneori se poartă de parcă nu prea îi pasă de filmele mele. Cred că nu o să fiu niciodată suficient de cool pentru ea”, a mai mărturisit actorul.

Channing Tatum a mai povestit că divorțul lui de Jenna Dewan s-a finalizat abia anul trecut, după o luptă grea de 6 ani, iar acest lucru i-a adus foarte multă anxietate

„Eu și Jenna suntem bine acum, dar a fost o despărțire dureroasă, în special pentru că eram atât de tineri. Am încercat să reparăm căsnicia, am încercat asta pentru un an și jumătate, dar am știut că o să se termine. Acum e totul în trecut”, a mai povestit starul, potrivit Daily Mail.

Cel mai dureros lucru pentru el în timpul procesului de divorț a fost că nu a putut să o vadă pe fiica lui Everly pe cât de des își dorea.

Channing Tatum și Jenna Dawn s-au cunoscut în 2006 pe când au lucrat împreună pentru seria de filme Step Up și s-au logodit în 2008, iar în iulie 2009 s-au căsătorit în Malibu, California.

Cei doi și-au anunțat despărțirea printr-o declarație comună în 2018.

„Ne-am îndrăgostit nebunește acum mulți ani și am trăit împreună o călătorie magică. Nu s-a schimbat absolut nimic la felul în care ne iubim, dar iubirea e o aventură frumoasă care ne duce acum pe drumuri diferite”, au mărturisit cei doi actori pe atunci.

Acum, Channing se focusează pe cariera lui și proiectele sale viitoare, în timp ce reușește să petreacă mai mult timp alături de Everly când nu e pe platourile de filmare.

