Charlize Theron, surprinsă pe plajă în Mexic, cu mama ei. Cum arată în costum de baie la 46 de ani

Theron, în vârstă de 46 de ani, a lăsat la vedere silueta zveltă, într-un costum de baie care i-a pus în evidență corpul sculptat. Recunoscută atât pentru grija pe o acordă fizicului său, dar și pentru faptul că este o familistă convinsă, Theron este deseori văzută alături de mama și fetele sale.

Citește și: Charlize Theron, surprinsă când a sărit de pe un iaht împreună cu fiicele ei. "Eu și fetele mele, pentru totdeauna". VIDEO

Potrivit publicației britanice Daily Mail, de data aceasta, actrița și-a accesorizat costumul de baie cu ceva bijuterii la gât și la mâini și cu o pereche de ochelari negri care contrastau glamuros cu părul său blond și scurt.

Potrivit aceleiași publicații, actrița și, totodată, una dintre cele mai apreciate femei din industria showbiz-ului, s-a bucurat de apa oceanului și de nisipul fierbinte, dar a fost și destul de precaută.

Înainte să plonjeze în apă lângă mama sa, Theron a verificat întâi ca apa să nu fie prea rece pentru ea, după care s-a întors pe șezlong unde s-a bucurat de soare.

Citește și: Charlize Theron, de nerecunoscut în public. Cum arată actrița când nu intră pe mâna stiliștilor

Charlize Theron va începe filmările pentru mai multe proiecte, ca actriță dar și ca producător

Se pare că, în contextul unei vieți agitate și a unei cariere de succes, o zi de liniște la plajă, alături de mama sa, i-a venit mănușă actriței.

Pe lângă îndatoririle sale actoricești, Theron, care este și model, dar care și-a însușit și rolul de producător la Hollywood, nu a stat relaxată nici în pandemie.

Ea are în desfășurare mai multe proiecte pentru care se ocupă și de productie dar interpretează și câte un rol, printre care "Blonde 2" , " The Old Guard 2" , iar filmările vor începe în prima parte a anului 2022, potrivit publicației Variety.

În AntenaPLAY ai toate sezoanele Asia Express ▶ Hai și tu să vezi aventurile prin care au trecut concurenții