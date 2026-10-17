Christina Ich, dispusă să renunțe la celebritate și la viața din online. Ce ar accepta în schimb: „Fără să mă gândesc o secundă”

Christina Ich, declarații despre viața din online, celebritate și infidelitate. De ce ar renunța la notorietate și ce spune despre relații și bani.

Christina Ich a făcut o serie de declarații pe Instagram, unde a vorbit deschis despre viața personală, expunerea în mediul online, independența financiară și relațiile de cuplu. Influencerița a mărturisit că ar accepta fără ezitare să renunțe la notorietate pentru o viață liniștită, departe de atenția publicului. Totodată, a explicat cum privește infidelitatea și de ce consideră că femeile ar trebui să se bazeze pe propriile venituri.

Christina Ich a publicat pe Instagram mai multe mesaje în care a abordat subiecte legate de viața personală și profesională. Influencerița a vorbit despre provocările expunerii publice, despre propriile nesiguranțe, dar și despre relațiile sentimentale și independența financiară. Una dintre declarațiile sale a vizat posibilitatea de a renunța definitiv la notorietate și de a duce o viață în care să nu mai fie recunoscută de nimeni.

Christina Ich ar renunța la celebritate pentru o viață anonimă

Influencerița a explicat că nu își stabilește obiectivele în funcție de realizările altor persoane și că nu consideră succesul material un motiv de invidie: „Cred că de asta nici nu simt invidie. Nu-mi stabilesc aspirațiile după ce are unul sau altul și nici nu le pun o limită. Sky is the limit :) Ce-mi doresc eu nu văd la tot pasul, cu atât mai puțin la noi. Sunt prea ocupată să mă gândesc până unde pot ajunge ca să mă frământe ce are altcineva”, a scris Christina Ich pe Instagram. Aceasta a recunoscut însă că se confruntă și cu propriile nesiguranțe:

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“De foarte multe ori, mă confrunt cu complexele mele interioare. Cu faptul că știu că sunt capabilă de mult mai multe lucruri, dar sunt într-un punct în care foarte mulți sunt capabili să facă același lucru pe care îl fac eu și atunci începi să nu te mai simți atât de specială, indiferent de ceea ce știi. Pentru că, efectiv, ai senzația că nu-ți folosește la nimic. Știi că poți mai mult, că ai mai multe de spus, mai multe de făcut, dar în ceea ce faci acum nu se vede neapărat asta. Și pe mine mă frustrează diferența asta dintre ce știu că sunt capabilă să fac și ceea ce fac concret.” Christina Ich a vorbit și despre importanța intimității, mărturisind că expunerea publică poate deveni apăsătoare: „Asta nu ține de ceea ce ai material. Nu ține de ce ai reușit să faci, de câți bani ai făcut de-a lungul timpului sau de câți bani au oamenii din jurul tău. E vorba despre tine. Despre tine și despre cât din viața ta mai este doar a ta. Calitatea vieții ține foarte mult de privacy și atunci când privacy-ul îți este călcat în picioare, când toată lumea consideră că are acces la tine, că i se cuvin explicații, că poate intra oricând în viața ta, din punctul ăla începi să nu te mai simți specială. Simți că nu-ți mai aparții. Ești pentru toată lumea și prea puțin pentru tine.”

Ulterior, influencerița a făcut una dintre cele mai categorice declarații despre posibilitatea de a renunța la viața publică: „Și dacă ar trebui să dau totul la schimb și să-mi zică cineva: «Ești o anonimă. Trăiești pe o insulă toată viața, cu copilul tău, cu familia ta, cu oamenii pe care îi iubești. Nu-ți lipsește nimic, dar nimeni nu te mai cunoaște», aș accepta schimbul ăsta fără să mă gândesc o secundă. Doamne, cu cea mai mare plăcere.”

Ce spune Christina Ich despre câștigurile din mediul online

Într-un alt mesaj, Christina Ich a răspuns unei întrebări legate de profitabilitatea activității din mediul online. Influencerița a explicat că această activitate presupune prezență constantă și că veniturile trebuie gestionate cu atenție: „M-ați întrebat dacă online-ul este o afacere profitabilă. Este un business în care trebuie să fii super prezent, pentru că, dacă nu ești, ți-o iau alții înainte. E un job obositor, în care fiecare zi din viața ta trebuie să fii aici. Trebuie să ai un business de succes și să-ți intre constant bani, altfel banii se cheltuie foarte repede.”

Aceasta a continuat: „Indiferent cât câștigi, ai nevoie să investești în afaceri care merg. Zona de online este foarte tricky. Foarte tricky. Totul ține de prezență și de ce consumă lumea. Dacă nu ești prezent, ești la revedere.”

Christina Ich, despre independența financiară a femeilor: „Averea lor nu înseamnă siguranța ta”

Un alt subiect abordat de Christina Ich a fost cel al independenței financiare în relațiile sentimentale. Influencerița a transmis un mesaj femeilor care își raportează situația materială la veniturile partenerilor: „Și nu mai judecați femeile după banii partenerilor lor. Dacă ei au bani, înseamnă că au ei, nu că au ele. PUNCT! Ce are el nu e automat și al tău și nici nu înseamnă că poți dispune tu de banii lui. Tu te bazezi pe ce ai tu.”

În continuare, Christina Ich a vorbit despre importanța posibilității de a părăsi o relație în care o femeie nu se mai simte respectată: „Dacă am avea toate câte 20 de milioane de euro în cont sau averea lui MacKenzie Scott după divorț, câte am mai rămâne în relații în care acceptăm să fim înșelate și umilite? Eu cred că multe ar pleca fără să se mai uite înapoi. Când ai banii tăi, ai și libertatea să spui «până aici. PA, du-te cu Domnul». Nici nu-ți mai amintești cum arată.”

Christina Ich a continuat mesajul cu o observație despre dependența financiară: „Plus că, atunci când nu le mai convine, te schimbă ca pe o măsea stricată, de parcă nici n-ai existat vreodată. Deci bazează-te pe tine. Averea lor nu înseamnă siguranța ta.”

Ce spune Christina Ich despre bărbații care oferă cadouri scumpe, dar nu își ajută partenerele să devină independente

Influencerița a vorbit și despre felul în care consideră că ar trebui să se comporte un partener care își dorește binele femeii de lângă el: „Când partenerul de lângă tine se preocupă ca tu să fii bine, chiar și cu riscul ca independența asta să-ți dea libertatea să pleci, ăla este un om pe care te poți baza.”

Aceasta a făcut referire și la relațiile în care un bărbat oferă cadouri, dar nu contribuie la independența financiară a partenerei: “Dacă ești cu un tip care își permite, dar te ține cu firimituri (o vacanță, o gentuță, o mașinuță), deși ar putea să te ajute să construiești ceva al tău, întreabă-te de ce preferă să depinzi de el. Pentru mine, un om care ține cu adevărat la tine vrea să știe că vei fi bine și dacă, într-o zi, el nu mai există în viața ta.”

La finalul mesajului, Christina Ich a adăugat: „Dacă nu face concret ceva pentru tine, nu se gândește la tine și stă cu frica că îl lași dacă îți dă ceva, atunci e tot un sărac. Chit că are bani, e tot un sărac.”

Christina Ich, declarații despre infidelitate. Cum se schimbă sentimentele sale după ce este înșelată

În seria mesajelor publicate pe Instagram, Christina Ich a abordat și subiectul infidelității. Influencerița a explicat că, în cazul său, o trădare schimbă complet felul în care își privește partenerul:

„La mine, după infidelitate, dispare și atracția. Pur și simplu nu-l mai văd la fel și nu mă mai pot apropia de el ca înainte.” Aceasta a precizat că faptul că ar continua o perioadă relația nu ar însemna neapărat că a depășit momentul: „Și dacă mai rămân o vreme în relație, nu înseamnă că am trecut peste. Uneori am nevoie de timp până să plec, dar asta nu înseamnă că mai simt ce simțeam. Îmi provoacă un soi de scârbă, nu un soi, chiar scârbă și încep să-l tratez ca pe un amic.” Într-un alt mesaj, Christina Ich a explicat că a ajuns să privească diferit situațiile în care este înșelată: „Știu că înainte vă mai spuneam că pot să trec peste înșelat și așa mai departe, dar în realitate, mie nu-mi păsa. Băi, când nu-ți mai pasă de omul de lângă tine, poate să facă ce vrea. Și eu tocmai de asta puteam să mai rămân, pentru că nu mă mai afecta.”

Influencerița a făcut și o distincție între situațiile în care cineva rămâne într-o relație din iubire și cele în care sentimentele au dispărut: “Nu rămâneam din iubire. Că poți să rămâi și pentru că iubești și încă speri, dar la mine nu despre asta era vorba. Pur și simplu nu-mi mai păsa.”

Cum descrie Christina Ich momentul în care nu mai simte nimic pentru partener

Christina Ich a continuat seria declarațiilor explicând cum se manifestă, în cazul său, detașarea emoțională: „La mine, când nu-mi mai pasă, poți să faci ce vrei. Poți să vii când vrei acasă, nu te caut, nu te sun. Eu îmi văd de treaba mea. It’s so easy.”

Aceasta a mărturisit că apreciază capacitatea de a se detașa atunci când consideră că a fost rănită: „Și e superb să ajung în punctul în care mă pot detașa. Mă iubesc pentru asta.”

Pentru a descrie schimbarea sentimentelor, influencerița a făcut și o comparație cu o cunoscută operă literară: „Știți «Metamorfoza» lui Kafka? Ei, cam așa. Ieri erai iubirea vieții mele, azi ești o insectă prin casă (dacă mă rănești).” Christina Ich a continuat cu un mesaj despre felul în care ajunge să privească defectele partenerului: „Și încep să-i văd plini de defecte. Că și lor le pute gura dimineața, adică nici ei nu sunt perfecți. Mai ales dacă aveți și vreo urâțenie lângă voi. Ceea ce nu e o problemă, că voi trebuie să fiți frumoase, nu el. Dar vă dați seama să suporți dihania aia lângă tine și să te mai și înșele?”

Mesajul Christinei Ich pentru femeile care acceptă infidelitatea

În alte postări, Christina Ich a criticat situațiile în care femeile aleg să rămână alături de parteneri care le înșală: „Eu nu înțeleg femeile care se căsătoresc cu bărbați care le înșală doar ca să le facă în ciudă celorlalte. Dragă, ce ai câștigat?”

Influencerița a folosit și o comparație ironică: „Ai pus papion unui Chihuahua care fuge prin toate curțile și acum e oficial al tău. Felicitări, dar tot tu trebuie să-l cauți. Nici măcar nu mai vorbim de orgoliu. Vorbim de respectul față de tine.” Aceasta a adăugat: „Mai bine sap în grădină la bunică-mea toată viața decât să stau cu Chihuahua ăsta de pază la castraveți.”

Într-o altă postare, Christina Ich a continuat mesajul: „Să stau o viață stresată, să-i caut prin telefon și să le urmăresc pe alea pe Insta de pe conturi false (câte cunoștințe am care fac asta). Doamne, ce trist mi se pare. De-a dreptul vomitiv. Da’ du-te dracu’ să te piepteni, că eu mă duc să sap la bunică-mea în grădină și tot sunt mai fericită decât cu o scârboșenie ca tine. Gata, m-au luat nervii.”

Christina Ich: „E o pierdere totală de timp să stai să te uiți la aia cu care te înșală”

Influencerița a transmis și un mesaj femeilor care ajung să își urmărească rivalele pe rețelele sociale: „Deci e o pierdere totală de timp să stai să te uiți la aia cu care te înșală. Ce câștigi, fetiță? Vezi că trece viața pe lângă tine. Tu ești focusul. Tu și atât.”

Christina Ich a continuat într-un ton categoric: „Pe bărbații ăștia încercați să-i priviți ca pe niște insecte urât mirositoare.”Într-o altă postare, aceasta a adăugat: „Eu nu înțeleg unde vă împotmoliți. La câte femei sunt pe lumea asta, sunt și atâția bărbați. Și tu plângi toți castraveții.”

Influencerița a explicat și de ce nu ar accepta să rămână într-o relație în care se simte constant afectată: „Eu n-aș suporta să stau la nesfârșit cu un bărbat din ăsta. Adică să-mi petrec toată viața suportând asta? Nu, am leșinat. Și nici nu mai e vorba despre ce face el, e vorba despre cum mă simt eu. Că el e un 💩, am stabilit. Dar de ce să ajung să mă simt eu de rahat în fiecare zi?”

Christina Ich, despre umilință și limitele pe care le-ar accepta într-o relație

Într-un alt mesaj, Christina Ich a făcut referire la situațiile în care o femeie ajunge să își compare aspectul fizic cu cel al persoanei cu care partenerul a înșelat-o: „Doamne, să-i suporți sforăitul, să-l vezi dimineața când se trezește, cu urdorile alea la ochi, și să se mai dea și zmeu că te-a înșelat.”

Influencerița a continuat cu o serie de remarci ironice: „Cu cine m-ai înșelat, firfiriciule? Următoarea întrebare era: «Și? A simțit ceva? Că mie nu mi se pare. Ea nu ți-a zis? A simțit cei 12,5 centimetri de prostie?»”

La final, aceasta a explicat de ce nu și-ar dori să transforme o relație într-o competiție: „Fetelor, pot să fiu și eu rea de gură, dar nu vreau să-mi transform viața într-un concurs de umilințe. Sigur o să câștig…”

Ce spune Christina Ich despre presiunea asupra femeilor și teama de înaintarea în vârstă

Christina Ich a abordat și subiectul presiunii sociale asupra femeilor, în special în ceea ce privește aspectul fizic și vârsta: „Iar voi nu înțelegeți un singur lucru… într-o lume atât de superficială și de misogină, vârsta ajunge să fie folosită împotriva noastră, a femeilor.”

ceasta a continuat: „Iar banii nu te feresc de un om care gândește așa. Și când va considera că pielea ta nu mai stă ca la 20 de ani, s-ar putea să rămâi cu mașina învechită, cu geanta demodată și cu amintirile: «Ce frumos era odată».”

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