Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza cu ea nud a stârnit controverse 

Christina Ich a stârnit controverse pe rețelele de socializare după ce a postat mai multe imagini cu iubitul ei în ipostaze provocatoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 12:01 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 13:08
Christina Ich a pozat nud și a postat imaginile pe rețelele de socializare. | Instagram

Celebra influenceriță a postat pe contul ei de Instagram o serie de imagini cu iubitul ei milionar de Ziua Îndrăgostiților. În cinstea iubirii, Christina a postat o serie de imagini sexy, în ipostaze provocatoare cu iubitul ei, în poze lipsite de inhibiții.

Christina Ich, ipostaze sexy, lipsite de inhibiții

Internauții au criticat-o în special pentru o fotografie în care ea apare nud, iubitul ei o ține în brațe și el este cel care face poza în oglindă. Internauții au observat că influencerița purta în talie o centură cu semnul crucii care atârna exact spre posteriorul gol.

Ea a reacționat imediat, dându-le o lecție de cultură celor care o urmăresc.

„Credința este personală. Dogmele sunt instituționale. Chiar este nevoie de puțină cultură, mai ales pentru publicul conservator. Crucea este un simbol mult mai vechi decât orice instituție. A însemnat viață, echilibru, protecție și intersecția dintre cer și pământ cu mult înainte să fie asociată unei structuri religioase (În Egiptul antic, simbolul ankh reprezenta viața eternă. Chiar am avut tatuat acest siimbol pe braț, însă l-am îndepărtat ulterior). Branduri precum Chrome Hearts folosesc crucea într-o estetică gotică, inspirată din cultura rock. În acest context crucea este asociată cu rebeliunea, libertatea artistică. În concluzie – Forma de cruce există cu mult înainte de creștinism. Crucea, ca formă, este mult mai veche decât Biserica. Simbolurile sunt mai vechi decât dogmele. Măi, copii, trebuie să citiți, să vă informați, să fiți mai îndreptați spre artă și cultură, să nu mai considerați anumite subiecte tabu. Avem nevoie de o generație open minded. Unele chestii sunt înapoiate, înrădăcinate din comunism. Nu v-ați săturat să fiți plebe? Nu vreți să fiți și voi mai deschiși către sexualitate, fantezie, artă, iubire sub toate formele ei? Nu vă doriți evoluție? S-a depășit de mult bârfele pe marginea șanțului și spartul de semințe cu Lenuța la poartă. Lumea a mers mai departe. Poate ar fi timpul să mergeți și voi. La noi ideal ar fi ca femeile să pățească precum MALENA (filmul cu Monica Bellucci) pedepsite pentru că sunt frumoase, pedepsite pentru că sunt dorite, pedepsite pentru că sunt fericite”, a scris Christina Ich de-a lungul a mai multor Insta Stories.

La final, după toate aceste explicații, ea a mai postat o fotografie nud, în care apare întinsă în pat pe burtă, cu posteriorul la vedere, acoperit doar de un emoticon inimioară. Fotografia este făcută într-o oglindă și este clar că influencerița se mândrește cu formele ei și sexualitatea pe care o emană, dorindu-și ca cei care o urmăresc să nu mai fie pudici și să aprecieze arta în toate formele ei.

