Cine e și cum arată Yaron Varsano, soțul actriței Gal Gadot. Reacția lui neașteptată după ce vedeta a jucat în Femeia Fantastică

Gal Gadot, în vârstă de 35 de ani, a devenit cunoscută la nivel mondial după rolul Dianei, Wonder Woman, în filmele inspirate de revistele DC.

Ea a interpretat rolul în numeroase filme, printre care Justice League, Wonder Woman și Wonder Woman 1984.

Thank you all for joining the #WW84WatchParty!

I had so much fun tweeting along with all of you.

Keep sharing your thoughts and comments but please make sure you don’t spoil it for others :)

Thank you for all your love and support, we never take it for granted.

Spread love! ❤️ pic.twitter.com/HIVXBK2C5l