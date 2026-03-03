Antena Căutare
Home Power Couple Mesaje de pe toate continentele pentru Sandra Izbașa după participarea la Power Couple România: „Este copleșitor”

Mesaje de pe toate continentele pentru Sandra Izbașa după participarea la Power Couple România: „Este copleșitor”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au arătat vulnerabili în fața camerelor și au cucerit inimile fanilor din întreaga lume. Cei doi au dovedit că iubirea este un limbaj universal, iar acum trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 14:12 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 14:19
Galerie
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au arătat vulnerabili în fața camerelor | Facebook

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și-au scris parcursul în sezonul trei din Power Couple România cu multă muncă, dedicare și efort. Mai presus de orice a fost iubirea pe care și-o poartă unul celuilalt, iar emoția a trecut dincolo de ecrane.

Cu fiecare etapă parcursă, cei doi concurenți au dovedit că împreună pot învinge orice provocare și că, la final de zi, au fost un „power couple”.

Mesaje de pe toate continentele pentru Sandra Izbașa după participarea la Power Couple România

Probabil că cei doi soți nu s-au așteptat la un astfel de deznodământ din partea publicului atunci când au acceptat provocarea de a apărea în cel de-al treilea sezon al show-ului Power Couple. Carisma lor, dar mai ales dragostea sinceră pe care și-o poartă unul celuilalt, a depășit orice barieră.

Articolul continuă după reclamă

Deși nu au câștigat marele premiu, au plecat acasă cu admirația fanilor de pe întreg globul. Sandra Izbașa a avut și prima sa reacție după valul de mesaje primite în mediul online. Fosta gimnastă a fost vizibil emoționată atunci când a postat un mesaj de mulțumire pentru publicul larg.

Cuvintele sale au arătat încă o dată recunoștința pe care o poartă oamenilor care o susțin necondiționat, dar mai ales celor care au ales să o cunoască într-unul dintre cele mai vulnerabile momente.

Citește și: Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online

„Vă mulțumim tuturor pentru valul uriaș de iubire pe care l-am primit în ultimele zile. Este cu adevărat copleșitor să descoperim cum povestea noastră a devenit virală, inspirațională și a ajuns pe toate continentele”, așa și-a început Sandra mesajul publicat pe contul său de Instagram. Ulterior, cuvintele sale au fost preluate și de soțul său, Răzvan Bănică. Acesta a repostat mesajul cu aceeași fotografie pe conturile sale de social media.

Citește și: Finala Power Couple 2026. Sandra Izbașa a trecut prin momente greu de privit! Nu și-a mai putut stăpâni corpul. Ce a făcut Răzvan

Cum au reușit Sandra Izbașa și Răzvan Bănică să cucerească publicul internațional

Nu este de mirare că Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au depășit granițele țării și au cucerit inimile fanilor de pe întreg globul. Fosta sportivă le-a mărturisit oamenilor că este recunoscătoare, dar mai ales „copleșită” de valul de mesaje pe care le primește inclusiv în limba japoneză, chineză, italiană, spaniolă și chiar portugheză.

Sensibilitatea sa și a soțului ei a fost temelia unei apropieri mult mai mari de publicul larg.

Sandra și Răzvan au fost vulnerabili, transparenți și au demonstrat că iubirea pe care și-o poartă unul celuilalt poate deveni un limbaj universal de comunicare. Cuplul mult îndrăgit continuă să fie urmărit chiar și după încheierea sezonului trei din Power Couple, dovedind că au reușit să-și câștige un loc important în rândul admiratorilor din întreaga lume.

Ce au spus Sandra Izbașa și Răzvan Bănică despre participarea la Power Couple

Fosta gimnastă de talie mondială a oferit și câteva detalii din spatele camerelor. Aceasta a dezvăluit mai multe despre munca titanică din spatele producției de succes de la Antena 1. Sandra a mărturisit că Power Couple a reprezentat o experiență pe care amândoi „au îmbrățișat-o cu inimile larg deschise”. Atât ea, cât și Răzvan au mulțumit echipei de producție, cât și tuturor celor care s-au aflat în spatele camerelor de filmare. Peste 150 de oameni au avut grijă ca ei să se bucure în siguranță de povestea Power Couple. La finalul mesajului de mulțumire, Sandra l-a amintit și pe prezentatorul Dani Oțil.

„@daniotil, ai fost mereu la înălțime, chiar dacă ai stat ancorat cu picioarele pe pământ!”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică le-au promis admiratorilor lor că „povestea merge mai departe, mereu scrisă cu iubire”.

+2
Mai multe fotografii

Citește și: Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei

Înapoi la Homepage
AS.ro Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Observatornews.ro Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet" Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"
Antena 3 Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a...
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește Catine.ro
Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3, la capătul unei finale ce a fost lider de audiență
Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3, la capătul unei finale ce a fost lider de audiență
Confesiunile actriței Hazar Ergüçlü despre cel mai recent proiect profesional. Ce dificultăți a întâmpinat vedeta la filmări
Confesiunile actriței Hazar Ergüçlü despre cel mai recent proiect profesional. Ce dificultăți a întâmpinat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lipii umplute cu verdețuri la tigaie. Rețetă delicioasă, de primăvară
Lipii umplute cu verdețuri la tigaie. Rețetă delicioasă, de primăvară HelloTaste.ro
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului
Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului Jurnalul
Fiul lui Cher, Elijah Allman, arestat după un scandal la un liceu din New Hampshire
Fiul lui Cher, Elijah Allman, arestat după un scandal la un liceu din New Hampshire Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe... Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x