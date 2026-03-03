Mesaje de pe toate continentele pentru Sandra Izbașa după participarea la Power Couple România: „Este copleșitor”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au arătat vulnerabili în fața camerelor și au cucerit inimile fanilor din întreaga lume. Cei doi au dovedit că iubirea este un limbaj universal, iar acum trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și-au scris parcursul în sezonul trei din Power Couple România cu multă muncă, dedicare și efort. Mai presus de orice a fost iubirea pe care și-o poartă unul celuilalt, iar emoția a trecut dincolo de ecrane.

Cu fiecare etapă parcursă, cei doi concurenți au dovedit că împreună pot învinge orice provocare și că, la final de zi, au fost un „power couple”.

Mesaje de pe toate continentele pentru Sandra Izbașa după participarea la Power Couple România

Probabil că cei doi soți nu s-au așteptat la un astfel de deznodământ din partea publicului atunci când au acceptat provocarea de a apărea în cel de-al treilea sezon al show-ului Power Couple. Carisma lor, dar mai ales dragostea sinceră pe care și-o poartă unul celuilalt, a depășit orice barieră.

Deși nu au câștigat marele premiu, au plecat acasă cu admirația fanilor de pe întreg globul. Sandra Izbașa a avut și prima sa reacție după valul de mesaje primite în mediul online. Fosta gimnastă a fost vizibil emoționată atunci când a postat un mesaj de mulțumire pentru publicul larg.

Cuvintele sale au arătat încă o dată recunoștința pe care o poartă oamenilor care o susțin necondiționat, dar mai ales celor care au ales să o cunoască într-unul dintre cele mai vulnerabile momente.

„Vă mulțumim tuturor pentru valul uriaș de iubire pe care l-am primit în ultimele zile. Este cu adevărat copleșitor să descoperim cum povestea noastră a devenit virală, inspirațională și a ajuns pe toate continentele”, așa și-a început Sandra mesajul publicat pe contul său de Instagram. Ulterior, cuvintele sale au fost preluate și de soțul său, Răzvan Bănică. Acesta a repostat mesajul cu aceeași fotografie pe conturile sale de social media.

Cum au reușit Sandra Izbașa și Răzvan Bănică să cucerească publicul internațional

Nu este de mirare că Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au depășit granițele țării și au cucerit inimile fanilor de pe întreg globul. Fosta sportivă le-a mărturisit oamenilor că este recunoscătoare, dar mai ales „copleșită” de valul de mesaje pe care le primește inclusiv în limba japoneză, chineză, italiană, spaniolă și chiar portugheză.

Sensibilitatea sa și a soțului ei a fost temelia unei apropieri mult mai mari de publicul larg.

Sandra și Răzvan au fost vulnerabili, transparenți și au demonstrat că iubirea pe care și-o poartă unul celuilalt poate deveni un limbaj universal de comunicare. Cuplul mult îndrăgit continuă să fie urmărit chiar și după încheierea sezonului trei din Power Couple, dovedind că au reușit să-și câștige un loc important în rândul admiratorilor din întreaga lume.

Ce au spus Sandra Izbașa și Răzvan Bănică despre participarea la Power Couple

Fosta gimnastă de talie mondială a oferit și câteva detalii din spatele camerelor. Aceasta a dezvăluit mai multe despre munca titanică din spatele producției de succes de la Antena 1. Sandra a mărturisit că Power Couple a reprezentat o experiență pe care amândoi „au îmbrățișat-o cu inimile larg deschise”. Atât ea, cât și Răzvan au mulțumit echipei de producție, cât și tuturor celor care s-au aflat în spatele camerelor de filmare. Peste 150 de oameni au avut grijă ca ei să se bucure în siguranță de povestea Power Couple. La finalul mesajului de mulțumire, Sandra l-a amintit și pe prezentatorul Dani Oțil.

„@daniotil, ai fost mereu la înălțime, chiar dacă ai stat ancorat cu picioarele pe pământ!”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică le-au promis admiratorilor lor că „povestea merge mai departe, mereu scrisă cu iubire”.

