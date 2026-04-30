Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu fosta soacră. Ce sumă trebuie să-i plătească acum mama lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu fosta soacră, Rodica Bădălău. Artista a transmis un mesaj emoționant după decizia instanței și vorbește despre lupta dusă în ultimii ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 19:41 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 19:42
Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul împotriva fostei sale soacre, Rodica Bădălău, iar artista a făcut primele declarații după victoria obținută în instanță. Mesajul transmis de vedetă a fost unul emoționant și a ajuns rapid la public.

Problemele dintre Claudia Pătrășcanu și fosta sa soacră au început la scurt timp după divorțul dintre artistă și Gabi Bădălău. Tensiunile dintre cele două au escaladat în timp, ajungând în cele din urmă în sala de judecată. Cântăreața a fost dată în judecată de mama afaceristului, fiind acuzată de defăimare.

După mai mulți ani în care s-au prezentat în fața judecătorilor, instanța i-a dat câștig de cauză Claudiei Pătrășcanu. Decizia reprezintă un moment important pentru artistă, care a luptat în instanță pentru a-și apăra imaginea.

În urma hotărârii, mama lui Gabi Bădălău trebuie să suporte consecințele legale stabilite de instanță. Totuși, potrivit unor surse citate de Spynews, cheltuielile de judecată vor fi solicitate de Claudia Pătrășcanu într-un proces separat.

Artista a făcut declarații după pronunțarea deciziei și a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături în această perioadă dificilă:

„Pentru mine, este încă o confirmare că, dincolo de încercări și tot felul de nedreptăți, există oameni și judecători care cântăresc lucrurile cu dreptate. Există speranță! Vreau să le mulțumesc avocaților care mi-au fost alături, cu profesionalism și omenie, pe tot acest drum greu. Am mers mereu înainte, cu credință și răbdare, iar astăzi simt că Dumnezeu mi-a arătat încă o dată că El este Calea și Adevărul… prin oameni, El așază lucrurile așa cum trebuie”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

Surse apropiate cazului susțin că Rodica Bădălău ar fi dorit, pe lângă câștigarea procesului, și scuze publice din partea fostei sale nore, lucru care nu s-a concretizat.

„Cheltuielile de judecată pe care Claudia Pătrășcanu le-a plătit avocatului le solicită într-un alt proces, nu le primește din acest proces. Manifestarea de voință înseamnă că, deși ai câștigat în apel, ceri cheltuielile de judecată pe cale separată”, au declarat sursele pentru Spynews.

Victoria din instanță vine după o perioadă tensionată și plină de conflicte, marcând un nou capitol pentru artistă, care pare hotărâtă să lase în urmă disputele și să se concentreze pe viața personală și carieră.

