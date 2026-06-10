Ultima ediție a emisiunii Chefi la cuțite – Viitorul are gust va fi difuzată miercuri, pe 10 iunie 2026, la finalul căreia se va afla marele câștigător.

Ieri seară, Semifinala mini-sezonului Chefi la cuțite – Viitorul are gust a culminat cu anunțarea finaliștilor: emoții uriașe și bucurie fără margini pentru patru dintre concurenți, în vreme ce restul semifinaliștilor au primit cuțitele de argint ale prieteniei, urmând să revină în ediția de azi, când se vor alcătui echipele din Finală.

Se desemnează câștigătorul sezonului Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ei sunt cei patru concurenți care gătesc în Finală, în ediția din 10 iunie 2026

Chef Richard Abou Zaki este reprezentat în finală de Irina Iancu, Chef Ștefan Popescu îl susține pe concurentul său, Nicolas Manolache, Chef Orlando Zaharia a intrat în finală cu Daria Ion, iar finalista lui Chef Alexandru Sautner este Ilona Tand.

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Ieri, juniorii pasionați de bucătărit au trecut prin două probe la care au avut parte de jurizări speciale: primul juriu a fost alcătuit din invitați celebri și copiii lor, momentul degustării fiind cu adevărat savuros. La fel s-a întâmplat și la a doua probă, când degustarea a fost făcută chiar de Chefi și copiii lor.

Micuța Carlottina, fiica lui Chef Richard, dar și Ștefan și Alexandru, fiii lui Chef Ștefan, și Andreas, băiatul lui Chef Orlando, au degustat din preparatele semifinaliștilor.

În această seară, cei patru finaliști își vor alcătui echipele cu care vor lupta pentru titlul de câștigător al mini-sezonului Chefi la cuțite – Viitorul are gust – dar și pentru un premiu cu totul special: un tur cu cine savuroase, alături de părinți, la restaurantele juraților Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia și Alexandru Sautner, dar și un curs de gătit cu Ștefan Popescu.

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