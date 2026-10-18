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Codruța Filip a dezvăluit ce nu ar mai accepta la un bărbat: „Nu aș mai tolera așa ceva”

Codruța Filip a dezvăluit care este cel mai mare red flag la un bărbat și a vorbit despre aroganță, superioritate, falsitate și minciună.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 16:14 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 16:24
Codruța Filip a dezvăluit ce nu ar mai accepta la un bărbat | facebook
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Codruța Filip a vorbit deschis despre lucrurile pe care nu le-ar mai accepta la un bărbat. Întrebată care este cel mai mare red flag pentru ea, artista a răspuns fără să stea pe gânduri: aroganța. Cântăreața a recunoscut că a tolerat în trecut un astfel de comportament, dar și-a schimbat perspectiva.

Codruța Filip a vorbit deschis despre lucrurile pe care nu le-ar mai tolera într-o relație

Codruța Filip a vorbit deschis despre relații și despre comportamentele pe care nu le-ar mai accepta la un bărbat. Invitată la podcastul „Măruță și prietenii”, artista a fost întrebată care este cel mai mare red flag pentru ea atunci când vine vorba despre un partener.

Răspunsul artistei a dus discuția către experiențele din trecut și către lucrurile pe care le-a acceptat la un moment dat într-o relație. Întrebată dacă a trecut printr-o astfel de situație, Codruța Filip a spus că da.

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Dialogul a continuat, iar Cătălin Măruță a vrut să afle dacă a existat cu adevărat un astfel de comportament în viața artistei.

Pe lângă aroganță, Codruța Filip a vorbit și despre falsitate și minciună, două lucruri care pot fi greu de observat la începutul unei relații. Uneori, anumite semne pot părea evidente, însă există situații în care oamenii aleg să creadă că lucrurile nu sunt chiar așa cum par.

Cu ce a plecat Codruța Filip din relația cu fostul partener. Artista a făcut dezvăluiri despre despărțire

La scurt timp după ce s-a despărțit de fostul soț, Codruța Filip a vorbit deschis despre separare și despre decizia de a pleca din locuința în care au trăit împreună.

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, Codruța Filip a mărturisit că ea a fost cea care a făcut primul pas spre despărțire și a plecat din casa în care locuia alături de fostul partener.

„Eu am fost cea care a plecat de acasă. De la începutul anului nu mai stăm împreună. Eu imediat după ce m-am întors din competiție și mi-am clarificat niște lucruri și am descoperit niște lucruri, am plecat”, a declarat Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.

Chiar dacă în cei șapte ani de relație a investit și ea bani în locuința care, într-adevăr, spune că era a fostului, aceasta recunoștea că lucrurile materiale nu au contat pentru ea în acel moment.

codruta filip
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