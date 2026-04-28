Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție. Declarațiile după ce Cristina l-a dat dispărut

Despărțire surprinzătoare între Andrei și Cristina Rotaru, foști concurenți la Insula Iubirii sezonul 8. După o relație marcată de infidelitate, împăcare și momente tensionate, cei doi confirmă separarea și trec printr-o perioadă dificilă.

Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 14:24 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 14:26
Andrei Rotaru a făcut primele declarații după despărțirea de Cristina Rotaru. Acesta a explicat separarea de soție, iar ulterior a povestit despre momentele de rătăcire.

Cristina și Andrei Rotaru au fost concurenți la Insula Iubirii, sezonul 8. Cei doi au participat la emisiune pentru a-și testa căsnicia de 10 ani. Totuși, Andrei a înșelat-o atunci pe Cristina cu ispita Diandra și, deși au ales să se despartă la ultimul bonfire și să plece separat, după o vreme au divorțat, dar ulterior s-au împăcat.

După împăcare, lucrurile păreau să meargă bine între cei doi. De altfel, aceștia au fost plecați împreună într-o vacanță luxuriantă în Bali. Se pare, însă, că realitatea era puțin diferită. După ce s-au întors din vacanță, Cristina a fost prezentă la cununia civilă a Simonei, fostă concurentă la Insula Iubirii din același sezon. Totuși, Cristina a mers atunci singură.

Totodată, Cristina a anunțat ulterior că Andrei ar fi dispărut și a cerut ajutorul poliției pentru a-l găsi. La scurt timp de la incident, Andrei a fost găsit, însă Cristina nu a oferit detalii despre ceea ce s-a întâmplat.

Suișurile și coborâșurile din relația lor ar fi dus, în cele din urmă, la o despărțire, iar Andrei Rotaru a făcut și primele declarații despre aceasta. Se pare că ambii foști parteneri traversează o perioadă destul de dificilă, iar Andrei pare că a luat o pauză pentru a se regăsi.

Ce a declarat fostul concurent de la Insula Iubirii după ce Cristina l-a dat dispărut

„Eu sunt foarte bine! Da, este adevărat, ne-am despărțit”, a declarat Andrei Rotaru, potrivit Cancan.

„Nu avea nimeni cum să ia legătura cu mine, pentru că nu am mai folosit telefonul deloc. Am luat o pauză de la viață, mai exact”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.

În paralel, Cristina s-a bucurat de sărbătorile pascale alături de mama ei și câteva prietene apropiate. Ea și fostul partener nu s-au mai afișat împreună pe conturile de social media.

„Sunt într-un proces personal de clarificare și aleg să păstrez viața mea privată departe de presă în acest moment. Nu sunt pregătită să ofer declarații sau să discut public despre nimic. Mulțumesc pentru înțelegere”, a spus Cristina Rotaru pentru Spynews.

„În interiorul meu se întâmplă multe în perioada asta, poate mai multe decât se văd din exterior. Nu port doar o singură povară, ci o acumulare de lucruri trăite într-un timp foarte scurt. Poate am rămas mai sensibilă după anumite experiențe, dar știu că am trăit momente frumoase între timp, în acești doi ani după Insula Iubirii. Nu vreau să vă întristez sau să vă îngrijorez. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere”, a postat Cristina Rotaru pe contul său de Instagram.

