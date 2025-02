Kanye West, cunoscut acum sub numele de Ye, a dezvăluit recent că a fost diagnosticat greșit cu tulburare bipolară în trecut și că a fost corect diagnosticat cu autism.

Artistul a vorbit deschis despre acest lucru într-un interviu pentru podcastul lui Justin Laboy, The Download, explicând că soția sa, Bianca Censori, l-a încurajat să caute un al doilea diagnostic.

Cu ce boală a fost diagnosticat Kanye West. Cântărețul a făcut o dezvăluire neașteptată

„Am fost la acest doctor... Soția mea m-a dus să fac asta pentru că a spus: «Ceva în personalitatea ta nu pare a fi bipolar, am mai văzut bipolar înainte». Și am aflat că de fapt am un caz de autism”, a spus West în timpul interviului.

Autismul este o condiție neurologica care afectează modul în care o persoană interacționează și comunică cu lumea din jurul lor. Pentru West, acest diagnostic a adus o mai mare înțelegere a propriilor modele comportamentale, inclusiv episodul din 2018 când a susținut public pe Donald Trump, lucru care a stârnit multe controverse în mediul social.

„Autismul te duce la o chestie gen Rain Man”, a explicat West, referindu-se la faimosul film care explorează viața unui savant cu autism. „Și asta e problema mea... când oamenii îți spun să nu faci ceva, rămâi pe acel punct. Și asta e problema mea”.

În trecut, West a fost cunoscut pentru deciziile sale controversate și pentru abordările neconvenționale în industria muzicală. „Când fanii îmi spun să fac albumul într-un anumit fel, îl voi face în mod opus”, a adăugat el, subliniind natura sa de a contesta așteptările și normele stabilite, potrivit news.ro.

În plus față de provocările aduse de autism, West a vorbit și despre impactul asupra sănătății sale mintale și despre abordările sale în ceea ce privește tratamentele. „Nu mai iau medicamente de când am aflat că bipolaritatea nu era diagnosticul potrivit”, a spus el. Autismul nu este o boală mintală și nu necesită tratament medicamentos, iar West își gestionează starea de sănătate mintală fiind atent la episoadele sale.

În timp ce artistul continuă să exploreze noi direcții în muzică și în viața personală, prezența sa la gala Grammy alături de Bianca Censori a stârnit recent controverse, în special în ceea ce privește alegerile lor vestimentare neconvenționale. Cu toate acestea, West a fost elogiat pentru originalitatea sa și pentru explorarea continuă a expresiei sale artistice.

Astfel, în lumina acestui nou diagnostic și a revelațiilor sale personale, Kanye West rămâne un artist polarizant și profund influent, cu o abordare unică asupra vieții și a artei sale.