Cu ce se ocupă fiica cea mare a Anamariei Prodan. Rebeca locuiește în America și are o carieră de invidiat

Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a Anamariei Prodan, a reușit să se facă remarcată pe scena artistică internațională.

Stabilită la New York, tânăra în vârstă de 26 de ani a avut deja o expoziție de succes în metropolă și se pregătește să revină în România cu o nouă colecție de artă.

Cu ce se ocupă fiica cea mare a Anamariei Prodan

Fata cea mare a Anamariei Prodan, Rebecca Dumitrescu, își face tot mai puternic simțită prezența în lumea artei internaționale. La doar 26 de ani, artista stabilită în Statele Unite și-a deschis propria galerie în New York și a organizat recent o expoziție de succes care a atras atenția criticilor și colecționarilor din metropola americană.

Nu este prima dată când Rebecca organizează un astfel de eveniment. În urmă cu câteva luni, a avut o expoziție în Los Angeles, unde aproape toate lucrările ei au fost cumpărate. Talentul i-a fost recunoscut rapid, iar stilul său rezervat adaugă un aer de mister și rafinament aparițiilor sale publice.

„Sunt atât de mândră de fiica mea minunată. Astăzi a avut expoziția ei de artă la New York, unde și-a prezentat lucrările extraordinare. Te iubesc enorm!”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Rebecca Dumitrescu a mers la studii în Italia

După ce a studiat moda la Milano, Rebecca Dumitrescu a ales să-și clădească viitorul la New York, unde își croiește propriul drum în lumea artei contemporane. Cu o viziune fresh și un stil aparte, se pregătește acum să aducă o parte din spiritul New York-ului în România.

Pe 12 iunie, artista va expune la Kulterra Art Gallery din București, într-un eveniment așteptat cu interes de publicul român și de pasionații de artă. Este prima sa expoziție de amploare în România – un moment important atât pentru cariera sa, cât și pentru scena artistică locală.

Anamaria Prodan este mama a trei copii – două fete și un băiat – și a fost mereu atentă ca ei să evite anturajele nepotrivite. Vedeta se asigură că Rebecca, Sarah și Bebeto nu sunt influențați negativ de cei din jur.

Cum își urmărea Anamaria Prodan copiii prin oraș

Anamaria Prodan are două fiice, Sarah și Rebecca, din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, iar din mariajul cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Bebeto, care are acum 16 ani. Impresara s-a asigurat mereu că cei trei copii ai săi au parte de o educație aleasă și că nu sunt influențați de anturaje nepotrivite, relatează libertatea.ro. Niciunul dintre ei nu a fost implicat în situații care să o dezamăgească, iar Anamaria i-a învățat să fie demni și să meargă mereu cu capul sus.

În reality show-ul său de la Antena Stars, impresara a mărturisit că, în trecut, își supraveghea copiii prin oraș. Lua un taxi și îi urmărea prin oraș, curioasă să afle unde merg Rebecca, Sarah și Bebeto atunci când nu era cu ei.

„Îi urmăresc pe copii pe site-ul ăla, am uitat cum se numește, ala cu galben. Sper să nu mă audă, dar o mare perioadă de timp mă duceam cu taxi după ei. Stăteam și urmăream ca o nebună pe locația aia și mă duceam să văd unde se duc și cu cine. Și ei săracii erau toți trei frații, mâncau la un restaurant, se duceau la cafenea și uite așa mă duceam și îi urmăream”, a povestit vedeta.