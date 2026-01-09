Antena Căutare
Filmuleț emoționant publicat de Kate Middleton în ziua în care a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis

Kate Middleton aniversează astăzi 44 de ani. Iată ce spune că a învățat despre viață în tot acest timp.

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 13:51
Kate Middleton a împlinit 44 de ani | GettyImages

Kate Middleton a avut cel puțin doi ani incredibili de grei. Aceasta a aflat că are cancer și a trecut printr-un tratament greu, iar anul trecut a anunțat că boala sa este în remisie. În acest an își serbează ziua fiind recunoscătoare pentru tot ceea ce i-a dăruit viața.

Mesajul puternic transmis de Kate Middleton cu ocazia aniversării sale

Kate Middleton, cât și Prințul William, și-au arătat în repetate rânduri admirație pentru natură, dorința de a trăi înconjurați de natură și le-au insuflat aceste sentimente și copiilor lor.

Prințesa de Wales a publicat cu ocazia aniversării sale cel de-al patrulea și ultimul filmuleț, „Winter”, din seria de proiecte creative în natură, lansată în primăvara lui 2025 pentru Mental Health Awareness Week. De-a lungul filmulețului, Kate se plimbă prin Berkshire, Cumbria, Gloucestershire, London, East Sussex and The Cotswolds. Își trece mâinile prin apele râurilor, admiră pădurile, cerul, viețuitoarele.

În același timp, pe fundal Prințesa vorbește despre recunoștința pe care o are pentru Mama Natură, dar și reflecțiile asupra frumuseții și complexității experienței umane.

„Chiar și în cel mai rece și întunecat sezon, iarna are un mod de a ne aduce liniște, răbdare și reflecție tăcută.

Unde pâraiele încetinesc exact atât cât să ne vedem propria reflexie. Să descoperim cele mai profunde părți ale noastre. Alături de șoaptele din pulsația fiecărui lucru viu.

Mă regăsesc reflectând asupra cât de profund recunoscătoare sunt. Căci râurile din noi curg cu ușurință, fricile sunt spălate, curățite și purificate.

Facem pace cu lacrimile noastre și descoperim ce înseamnă să fii viu. Să fii unul cu natura; un profesor tăcut și o voce blândă care ghidează.

În amintire. Călăuzindu-ne spre vindecare”, spune Kate Middleton.

Prințesa de Wales plănuiește mai multe proiecte prin care să sublinieze cât de importantă este natura în menținerea stării de bine a oamenilor.

Puterea naturii, umanitatea și vindecarea vor fi teme principale în viitoarele sale proiecte, spune o sursă.

Videoclipul online a venit cu un mesaj de la Kate care a spus: „Seria Mother Nature a fost o reflecție profund personală și creativă asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec.

Dar este, de asemenea, o poveste despre puterea naturii și a creativității în vindecarea colectivă.

Există atât de multe lucruri pe care le putem învăța de la Mama Natură, pe măsură ce ne străduim să construim o lume mai fericită și mai sănătoasă. C.”

x