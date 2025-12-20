Antena Căutare
Home Showbiz Vedete De ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul bizar pe care puțini l-ar ghici

De ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul bizar pe care puțini l-ar ghici

Regele Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele, potrivit autobiografiei scrise de prințul Harry.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 13:08
Prințul Harry a dezvăluit de ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele | Getty Images

În autobiografia sa controversată Spare, prințul Harry a dezvăluit că regele Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele.

Ducele de Sussex susține că Charles și Camilla i-ar fi cerut lui Kate să își schimbe numele înainte de căsătoria ei cu prințul William, scrie The Royal Observer.

Se pare că motivul din spatele acestei decizii e o formalitate regală, nu o preferință personală.

Dar puțini știau că există această regulă în familia regală înainte ca Harry să o detalieze în cartea sa.

Articolul continuă după reclamă

De ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele

Regele Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele din Catherine, cu „C”, în Katherine, cu „K”. Deși schimbarea pare mică, avea un rol important.

„Existau deja 2 cifruri regale cu un „C” și o coroană deasupra: Charles și Camilla. Ar fi fost prea confuz să mai existe unul. Să fie „Katherine” cu K, au sugerat ei,” a scris Harry în Spare. „Mă întrebam acum ce s-a ales de acea sugestie.”

Harry a detaliat și reacția lui William la cererea bizară.

„M-am uitat la Willy, i-am aruncat o privire de genul „Ai auzit asta?”. Fața lui era impasibilă,” a continuat Harry.

Citește și: Prințul William și Kate Middleton au postat felicitarea anuală de Crăciun. Ce ținute au ales și ce detaliu iese în evidență

În ciuda discuției, Middleton a ales să rămână la „Catherine” și a respins sugestia socrilor, conform The Mirror.

În ciuda acestei diferențe de opinie, sursele susțin că Middleton are o legătură foarte specială cu socrul ei.

„Charles a avut întotdeauna o relație foarte bună cu ea,” susține biografa regală, Sally Bedell Smith. „Nu cred că e exagerat să spunem că ea e ca fiica pe care nu a avut-o niciodată. Împarte cu William un impuls de a o proteja. Sunt împreună în asta, Kate și Regele.”

Regele Charles a susținut-o pe Kate Middleton după ce a aflat diagnosticul de cancer

După ce lumea a aflat de diagnosticul de cancer al lui Middleton, Palatul Buckingham a transmis că Charles a fost mândru de puterea și eleganța ei de a alege să vorbească cu atâta curaj.

Middleton a fost diagnosticată la doar câteva săptămâni după ce s-a aflat vestea despre cancerul lui Charles.

„La finalul zilei, erau 2 persoane care se confruntau cu aceeași luptă,” susține un apropiat al palatului, care a menționat că această experiență împărtășită probabil i-a apropiat și mai mult.

Citește și: Apariția grațioasă a lui Kate Middleton la Banchetul de la Castelul Windsor. Detaliul care a atras atenția tuturor

După ce Charles a urcat pe tron la moartea mamei sale, pe 8 septembrie 2022, William și Middleton au primit noile lor titluri de Prinț și Prințesă de Wales, deși se pare că regina Elisabeta nu era mare fană a ideii ca Middleton să fie numită prințesă.

Harry a dezvăluit în cartea sa și faptul Charles admira părul lui Kate și că acesta era un subiect recurent de conversație.

Conform lui Harry, atât Charles, cât și regina Elisabeta preferau un aspect natural, cu părul lăsat liber și machiaj minim. Această preferință regală a fost motivul pentru care Meghan Markle a ales bucle lejere și un machiaj foarte discret la prima ei întâlnire cu Charles și Camilla la Clarence House, potrivit cărții.

Cum arată Milla Jovovich la 50 de ani. Actrița a dezvăluit cum trăiește departe de lumina reflectoarelor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Observatornews.ro Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
Antena 3 S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
SpyNews Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din partea fanilor
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa: „Dragostea adevărată”
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa:...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei sale soții
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x