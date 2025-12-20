De ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul bizar pe care puțini l-ar ghici

Regele Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele, potrivit autobiografiei scrise de prințul Harry.

Prințul Harry a dezvăluit de ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele | Getty Images

În autobiografia sa controversată Spare, prințul Harry a dezvăluit că regele Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele.

Ducele de Sussex susține că Charles și Camilla i-ar fi cerut lui Kate să își schimbe numele înainte de căsătoria ei cu prințul William, scrie The Royal Observer.

Se pare că motivul din spatele acestei decizii e o formalitate regală, nu o preferință personală.

Dar puțini știau că există această regulă în familia regală înainte ca Harry să o detalieze în cartea sa.

De ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele

Regele Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele din Catherine, cu „C”, în Katherine, cu „K”. Deși schimbarea pare mică, avea un rol important.

„Existau deja 2 cifruri regale cu un „C” și o coroană deasupra: Charles și Camilla. Ar fi fost prea confuz să mai existe unul. Să fie „Katherine” cu K, au sugerat ei,” a scris Harry în Spare. „Mă întrebam acum ce s-a ales de acea sugestie.”

Harry a detaliat și reacția lui William la cererea bizară.

„M-am uitat la Willy, i-am aruncat o privire de genul „Ai auzit asta?”. Fața lui era impasibilă,” a continuat Harry.

În ciuda discuției, Middleton a ales să rămână la „Catherine” și a respins sugestia socrilor, conform The Mirror.

În ciuda acestei diferențe de opinie, sursele susțin că Middleton are o legătură foarte specială cu socrul ei.

„Charles a avut întotdeauna o relație foarte bună cu ea,” susține biografa regală, Sally Bedell Smith. „Nu cred că e exagerat să spunem că ea e ca fiica pe care nu a avut-o niciodată. Împarte cu William un impuls de a o proteja. Sunt împreună în asta, Kate și Regele.”

Regele Charles a susținut-o pe Kate Middleton după ce a aflat diagnosticul de cancer

După ce lumea a aflat de diagnosticul de cancer al lui Middleton, Palatul Buckingham a transmis că Charles a fost mândru de puterea și eleganța ei de a alege să vorbească cu atâta curaj.

Middleton a fost diagnosticată la doar câteva săptămâni după ce s-a aflat vestea despre cancerul lui Charles.

„La finalul zilei, erau 2 persoane care se confruntau cu aceeași luptă,” susține un apropiat al palatului, care a menționat că această experiență împărtășită probabil i-a apropiat și mai mult.

După ce Charles a urcat pe tron la moartea mamei sale, pe 8 septembrie 2022, William și Middleton au primit noile lor titluri de Prinț și Prințesă de Wales, deși se pare că regina Elisabeta nu era mare fană a ideii ca Middleton să fie numită prințesă.

Harry a dezvăluit în cartea sa și faptul Charles admira părul lui Kate și că acesta era un subiect recurent de conversație.

Conform lui Harry, atât Charles, cât și regina Elisabeta preferau un aspect natural, cu părul lăsat liber și machiaj minim. Această preferință regală a fost motivul pentru care Meghan Markle a ales bucle lejere și un machiaj foarte discret la prima ei întâlnire cu Charles și Camilla la Clarence House, potrivit cărții.