Cum a sărbătorit Bella Santiago ziua lui Nicu Grigore, care se află în Republica Dominicană. Cântăreața a făcut o mică petrecere

Nicu Grigore a împlinit 38 de ani în Republica Dominicană, înconjurat de colegii săi Războinici. Soția lui, Bella Santiago, nu a vurt să lase să treacă aniversarea soțului fără o petrecere, așa că l-a sărbătorit în lipsă. 

Nicu Grigore, aniversare departe de casă | Antena 1

Cu tort, șampanie, și prieteni, Bella Santiago a sărbătorit ziua lui Nicu. Chiar dacă este atât de departe de casă, Bella i-a transmis gânduri bune și energie pozitivă în ziua în care Războinicul a împlinit 38 de ani.

„La mulți ani, booobooo meu!!! E prima ta zi de naștere fără mine lângă tine, dar inima mea e cu tine la fiecare pas. Îmi e dor de tine mai mult decât pot spune în cuvinte. Te iubesc, te aștept și te port cu mine oriunde”, a spus Bella Santiago în dreptul unui videoclip cu Nicu publicat pe rețelele sociale.

Cum a sărbătorit Bella Santiago ziua lui Nicu Grigore, care se află în Republica Dominicană. Cântăreața a făcut o mică petrecere în lipsa sărbătoritului

Bella Santiago a postat și imagini de la mica petrecere organizată în lipsa sărbătoritului.

„Vă mulțumesc din suflet că nu m-ați lăsat să-mi sărbătoresc ziua soțului meu singură. Ați fost alături de mine când aveam nevoie, exact în momentul în care aveam nevoie exact de cineva lângă mine. Înseamnă enorm pentru mine. La mulți ani, boooboo al meu! Până la urmă, am reușit să facem și noi ziua ta. Te iubesc nespus!”, a scris Bella Santiago, pe Instagram.

Bella Santiago îi simte foarte mult lipsa soțului ei.

„A plecat soțul meu în Republica Dominicană. Războinicul meu… mi-e dor de el cum nu am mai simțit niciodată. Este pentru prima dată când stăm atât de departe unul de celălalt și fără niciun contact, pentru că în junglă nu are voie să comunice”, spunea artista la scurt timp de la plecarea lui Nicu Grigore la Survivor.

De la plecarea sa, Bella a găsit bilețele de la Nicu și mici cadouri, precum un spray pentru autoapărare, lângă un bilețel pe care războinicul a scris: „Ia asta în geantă. Face vreunul ceva aiurea, îl arzi!” alături de verigheta sa. De asemenea, concurentul Survivor i-a lăsat și trandafiri roșii soției sale, iar gestul a emoționat-o până la lacrimi.

Nicu Grigore și Bella Santiago sunt căsătoriți civil din 2017, iar în 2023 au făcut și cununia religioasă. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun. Frumoasa cântăreață a devenit faimoasă după participarea sa la X Factor.

Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

