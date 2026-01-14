Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile

Nicu și Iulia au avut un conflict la Survivor 2026. Bella Santiago, soția lui Nicu, și-a spus părerea despre situația din tribul Războinicilor.

Bella Santiago a fost invitată la emisiunea Spynews TV Live, unde a privit imagini cu tensiunile iscate între Iulia și Nicu.

Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor: „Ți-am făcut să ai unde să dormi, nebuno!”. Cum a reacționat soția Războinicului după ce a văzut imaginile cu cearta dintre Nicu și Iulia

Iulia a fost deranjată când Nicu a spus: „Strategia a fost să alegem oamenii cei mai buni de la noi”. „M-am simțit subestimată”, i-a spus Iulia apoi lui Nicu. „M-ai omorât. Acum 2 zile te-ai luat cu mine, acum iar te iei cu mine. Vezi-ți de drumul tău în viață”

„O să ți se vadă adevărata față. Vrei tu să fii lider aici”, i-a spus Iulia lui Nicu.

„Nu vrea nimeni să fie liderul. Ți-am făcut să ai unde să dormi, nebuno!”, a spus Nicu.

„Da? Nebun ești tu și cine te-a făcut. Nu mă faci tu pe mine nebună”, a reacționat Iulia, care a spus a doua zi că a fost jignită de Nicu.

Bella Santiago a precizat că, în ciuda impulsivității, soțul ei are un caracter frumos.

„Prietenii, familia știu cum e el ca om. Mi se pare că exagerează când spune că el a jignit-o pe ea. Nu a jignit-o. A zis: Ți-am făcut casă, nebuno. Nu a zis: Bă, ce nebună ești! E un fel de caterincă sau alint. Eu îl cunosc pe Nicu de 8 ani. Mi se pare că doamna e prea dură. Nicu a spus că toată echipa i-a ales pe cei mai buni să participe din nou la probă, iar ea a reproșat că s-a simțit subestimată. Mi se pare prea mult. Se acumulează foame, oboseală, dor de casă. Eu râd, m-am uitat la televizor și am râs că mi se pare prea mult să cerți pentru așa ceva”, a spus Bella.

