Cum arată acum Ramona Gabor. Imaginea pe care a postat-o după o perioadă de absență de pe rețelele sociale

Ramona Gabor a publicat recent pe contul său de Instagram o imagine în care poartă o salopetă neagră, decoltată, cu cercei lungi. „Ești fabuloasă”, „Superbă”, „Minunată”, i-au scris fanii în comentarii.

Ramona Gabor nu este foarte activă pe rețelele sociale, iar fanii au rar ocazia să o vadă.

Ramona Gabor este de 10 ani stabilită în Dubai, unde și-a creat o afacere. Anul trecut sora Monicăi Gabor și-a lansat o linie de parfumuri.

„Am avut începuturi modeste, însă acum simt că da, am tot ceea ce îmi trebuie în Dubai, mi-am cumpărat propriul apartament, am afacerea mea, am un nume aici, sunt conectată suficient de bine pentru a îmi dezvolta afacerea, nu cred că-mi mai trebuie nimic din punct de vedere financiar, însă din punct de vedere emoţional probabil singurul lucru care ar lipsi acum este un partener de viaţă şi o familie, dar nu cred că sunt pregătită momentan pentru acest pas în viaţa mea”, a declarat Ramona Gabor într-un interviu pentru Click!.

Ramona Gabor a pășit din nou în cabinetul medicului estetician. Ce a ales să își mai facă vedeta

De curând, vedeta a împărtășit urmăritorilor ei de pe Instagram câteva detalii despre intervenția estetică pe care și-a făcut-o. Ramona Gabor a dezvăluit și-a injectat pentru a doua oară botox în frunte.

"Este a doua oară când îmi injectez botox. S-a împlinit un an de când am făcut-o prima oară și chiar îmi lipsea", a mărturisit ea în cadrul unui InsaStory.

Superba șatenă a fost extrem de mândră de rezultat, lucru pentru care a decis să se întoarcă și a doua oară. Aceasta s-a filmat pe tot parcursul intervenției și le-a arătat prietenilor săi virtuali cum decurge o ședință la medicul estetician.

La finalul procedurii, Ramona Gabor a dezvăluit faptul că rezultatele nu se vor vedea imediat, ci după o perioadă de câteva săptămâni.

Cum își menține Ramona Gabor silueta

Ramona Gabor are o siluetă de invidiat și asta se datorează faptului că este o persoană activă:

„Cred că sunt foarte binecuvântată cu gene bune, pentru că mănânc absolut orice, oricând îmi doresc, chiar şi deserturi. Fac yoga de foarte multe ori, mă duc câteodată la sală, îmi place să alerg pe plajă, îmi place să ies la plimbări, să merg foarte mult, înot, nu îmi place să stau degeaba, în fiecare zi trebuie să fac mişcare. Acum am 62 de kilograme la 1 metru 78 înălţime. Când lucram ca model, la un moment dat aveam 52 de kilograme şi aveam mult prea puţin. Acum sunt foarte liniştită cu greautatea mea. Nu mai sunt disperată să fiu foarte slabă”, a declarat Ramona Gabor pentru Click!