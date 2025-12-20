Antena Căutare
Cum arată antagonista din cel mai nou film Avatar în realitate. Puțini ar recunoaște actrița care o joacă

Puțini știu cum arată antagonista din cel mai nou film Avatar în realitate sau că actrița face parte dintr-o celebră familie de la Hollywood.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 14:38
Mai multe actrițe au vrut rolul lui Varang din nou film Avatar | Profimedia Images

Regizorul seriei Avatar, James Cameron, a sunat-o personal pe Oona Chaplin, nepoata celebrului Charlie Chaplin, pentru a veni la audiție pentru rolul antagonistei din cel mai nou film Avatar.

Până acum, cel mai celebru rol al lui Oona a fost Talisa, din serialul Game of Thrones, scrie The Hollywood Reporter.

Oona a vorbit despre întreaga experiență prin care a obținut rolul lui Varang, conducătoarea feroce din Avatar: Fire and Ash.

Ea a dezvăluit că se afla într-o casă de copac construită în jungla din Cuba atunci când a fost sunată de Cameron.

Cum arată antagonista din cel mai nou film Avatar în realitate

„Nu sunt multe lucruri care m-ar fi scos din căsuța mea din copac, dar un telefon pentru a-l întâlni pe Jim Cameron cu siguranță a făcut-o,” a dezvăluit Chaplin.

„A fost unul dintre cele mai incredibile momente din viața mea,” a dezvăluit actrița despre apelul cu celebrul regizor. „E unul dintre eroii mei. Aliens! Terminator! Titanic! Am fost complet impresionată. Dar foarte repede m-a făcut să mă simt în largul meu, pentru că părea pur și simplu un copil care vrea să se joace. Am făcut o scenă și era complet implicat, atent, prezent.”

Citește și: Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice: „Asta e fața pe care o merit”

Pentru Cameron, care a descris audiția lui Chaplin drept „hipnotizantă”, întâlnirea a schimbat radical rolul lui Varang.

Vezi cum arată Oona Chaplin în realitate în GALERIA FOTO!

„Mai erau 3 actrițe pentru acest rol cu care îmi doream să lucrez,” a declarat Cameron. „Erau vedete de cinema. Erau fantastice. Dar ceva la Chaplin pur și simplu a funcționat. Există o sexualitate. Există o psihologie dominantă și multă furie. Sunt multe straturi în ceea ce face și în forțele care o animă. Oona a reușit să treacă fluid de la unul la altul într-un mod pe care nu l-am văzut la celelalte.”

„Sunt actori extraordinari,” a adăugat el despre celelalte candidate. „Și sunt sigur că, retrospectiv, aș fi putut să o distribui pe oricare dintre ele. Dar instinctul meu e întotdeauna să aleg actorul care înțelege cel mai bine personajul.”

Oona Chaplin a impresionat în rolul lui Varang

Primele recenzii ale celui mai nou film Avatar au lăudat prestația lui Chaplin. Actrița și-a văzut pentru prima dată personajul în întregime la premiera filmului din Los Angeles, dat fiind faptul că Avatar se bazează foarte mult pe CGI pentru a aduce la viață lumea inedită.

Citește și: Cum arată acum Suzy Amis, actrița din Titanic. Soția lui James Cameron a strălucit pe covorul roșu

„Partea care m-a dat peste cap e că, în esență, chiar sunt eu,” a declarat Chaplin. „Îmi dau seama chiar și când cascadoarea mea face ceva, pentru că are un alt tip de mișcare, o altă energie.”

Chaplin susține că această experiență i-a reaprins dorința de a accepta mai multe roluri, după ce luase o pauză de la actorie.

Personajul Varang, antagonista din cel mai nou film Avatar
Oona Chaplin, covorul roșu Avatar, decembrie 2025, rochie albă
Oona Chaplin, covorul roșu Avatar, decembrie 2025, rochie neagră din dantelă
Oona Chaplin, covorul roșu Avatar, decembrie 2025, rochie albă, cu Sigourney Weaver, îmbrăcată în negru
+1
Mai multe fotografii

„M-am dedicat foarte mult rolului de mamă în ultimii 2 ani și jumătate și nu am vrut să lucrez,” spune ea. „Dar pentru prima dată simt, coincidență sau nu, odată cu lansarea acestui film, că sunt pregătită să mă întorc la muncă. Așa că sper din tot sufletul ca acest rol să ducă la mai multe proiecte.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


