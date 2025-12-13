Cum arată acum Suzy Amis, actrița din Titanic. Soția lui James Cameron a strălucit pe covorul roșu

Suzy Amis, actrița din filmul Titanic, a impresionat recent cu apariția ei pe covorul roșu la premiera filmului Avatar 3.

Suzy Amis a făcut furori cu rolul ei din Titanic în 1997 când a interpretat rolul nepoatei lui Rose. | Profimedia

Suzy Amis, o actriță cu o carieră strălucitoare la Hollywood, va rămâne mereu una dintre cele mai emblematice figuri când ne gândim la filmul Titanic.

Frumoasa actriță, acum în vârstă de 63 ani, este căsătorită cu James Cameron, regizorul legendarului film Titanic.

Cum arată acum actrița Suzy Amis din Titanic la 63 ani

Regizorul canadian a regizat și filmele Avatar, lansând de curând Avatar 3: Fire and Ash. După ce a lansat 3 lungmetraje în seria Avatar, James Cameron a mărturisit că s-a confruntat cu contradicții din partea șefilor de studio când a decis să facă și al patrulea film.

„Lucram la trei scenarii și apoi s-au transformat în patru (…) fiindcă numărul doi a ajuns să fie împărțit în doi și trei”, a dezvăluit regizorul canadian într-un interviu pentru Discussing Film. El a explicat decizia lui de a împărți ceea ce fusese scenariul original pentru Avatar: Calea Apei („The Way of Water”) din 2022 pentru a se întinde în al treilea film Avatar: Foc și cenușă („Fire and Ash”).

Filmul Avatar 3: Fire and Ash va avea premiera în cinematografe pe 19 decembrie. Criticii de film care au văzut deja pelicula în premieră au fost fascinați, spunând că este un adevărat spectacol cinematografic.

La premiera pe covorul roșu, James Cameron a venit însoțit de partenera lui, Suzy Amis, frumoasa actriță din Titanic.

Povestea de dragoste dintre James Cameron și Suzy Amis Cameron a început chiar pe platourile de filmare are filmului Titanic, în 1997.

Ei s-au cunoscut pe platourile de filmare ale super-producției „Titanic" (1997), unde Suzy, pe atunci actriță și fost model, a interpretat rolul lui Lizzy Calvert, nepoata personajului Rose. Chiar dacă la acea vreme Cameron era într-o relație cu actrița Linda Hamilton, se pare că regizorul nu a putut ignora chimia pe care o simțea între el și Suzy, iar atracția lor a crescut pe măsură ce proiectul a avansat.

După ce relația lui cu Linda Hamilton s-a încheiat oficial în 1999, Cameron și Suzy Amis s-au căsătorit în anul 2000. Astfel, actrița a devenit a cincea soție a regizorului. Împreună cei doi au pus bazele unei familii solide, având trei copii, două fiice, Claire și Elizabeth, și un fiu, Quinn.

De-a lungul anilor, Suzy a renunțat la cariera de actriță pentru a se dedica familiei și cauzelor în care crede. Ea s-a impus ca o susținătoare cauzelor de protejare a mediului și este autoare și activistă vegană, implicându-se împreună cu soțul ei în diverse proiecte ecologice și educaționale.

Celebrul regizor canadian o descrie pe soția lui, Suzy ca pe o femeie puternică și independentă, apreciind-o întotdeauna pentru faptul că au știut cum să se susțină reciproc în proiectele lor.

