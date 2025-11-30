Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice: „Asta e fața pe care o merit”

Te-ai întrebat cum arată acum Sarah Connor, din seria Terminator? Actrița Linda Hamilton a vorbit recent despre cum a refuzat operațiile estetice și vrea să îmbătrânească natural.

Rolul lui Sarah Connor din Terminator a fost adus la viața inițial de Linda Hamilton. Acum în vârstă de 69 de ani, actrița a vorbit despre cum preferă să îmbătrânească natural și să evite operațiile estetice.

Recent, Hamilton a apărut și pe covorul roșu după un nou rol în ultimul sezon din Stranger Things, scrie Hollywood Reporter.

Actrița a revenit în lumina reflectoarelor după o pauză de aproape 3 decenii de la Hollywood.

Hamilton a decis chiar să și revină pe marele ecran în rolul care a consacrat-o, în Terminator: Dark Fate, cel de-al 6-lea film din franciză.

Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice

„Nu petrec nici măcar un moment încercând să par mai tânără, în niciun fel, niciodată,” a declarat Hamilton. „M-am predat complet faptului că acesta e chipul pe care l-am câștigat, pe care în merit. Și îmi spune atât de multe.”

Deși Hamilton evită operațiile estetice, acest lucru nu înseamnă că nu are grijă de sănătatea ei. În timpul celor mai recente filmări mergea și de 3 ori pe săptămână la sală.

Vezi cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice în GALERIA FOTO!

„Pilates, yoga, multe greutăți libere, aparate, cabluri, de toate. Și chiar îmi place asta. Să merg la sală fără să am o zi pentru piept sau spate, ci pur și simplu o zi de „de ce ai nevoie azi să te dezmorțești și să te întinzi„.”

Totuși, vedeta a clarificat că rămâne pasionată de a fi sănătoasă la vârsta ei. Continuă să aibă grijă de sănătatea ei, dar nu își refuză micile plăceri.

„Dar nu tot timpul. Uneori e doar o gogoasă cu jeleu,” a spus ea. „Nu sunt rigidă, ceea ce e o modalitate fantastică de a îmbătrâni. Am spus mereu că rigidizarea e ceea ce ne omoară. Gândurile rigide și felul acela de a nu te mișca. Am încercat foarte mult în viața mea să rămân cât mai fluidă.”

Hamilton a vorbit și despre cum își petrece acum timpul liber, după ce a luat o pauză considerabilă de la Hollywood. Actrița locuiește acum în New Orleans, departe de lumina reflectoarelor.

„Am găsit un echilibru grozav între muncă și viață. Simt cu adevărat că totul este o binecuvântare în acest moment,” a spus actrița. „Am un singur card de credit. Încerc să-mi trăiesc viața astfel încât să mă descurc singură, să nu trebuiască să caut lucruri, să nu mă îngrijorez pentru lucruri și să pot urmări totul. Sunt puțin minimalistă.”

Linda Hamilton a luat o pauză de la Hollwyood

De-a lungul anilor, Hamilton a vorbit despre presiunea pe care a simțit-o în lumina reflectoarelor și cum i-a afectat cariera corpul.

Hamilton și-a făcut propriile cascadorii în mai multe filme Terminator, ceea ce a dus la „multă deteriorare și vătămare” de-a lungul anilor.

Pentru a ameliora unele dintre efectele negative ale accidentărilor, Hamilton menține un regim de 3 antrenamente pe săptămână. Dincolo de accentul pe sănătate, actrița evită să se uite la filmele sau la serialele în care joacă.

„Când te implici cu adevărat într-un lucru, nu te vezi pe tine în el,” a explicat Hamilton. „Așa că, într-un fel, cred că mi-am cam stricat serialul. Nu mă uit niciodată la un proiect, odată ce sunt parte din el.”