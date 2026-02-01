Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro

Elena Gheorghe locuiește alături de familia sa într-un apartament superb situat într-o zonă centrală a Bucureștiului.

Elena Gheorghe provine dintr-o familie cu rădăcini artistice și religioase. Este fiica interpretei de muzică populară Mărioara Man Gheorghe și a preotului Gheorghe Gheorghe. În copilărie, artista a locuit împreună cu frații săi, Ana și Costin, într-un apartament din cartierul Dristor, potrivit Cancan.

În prezent, Elena Gheorghe trăiește într-un spațiu generos, amenajat modern, care include și un dressing în care își păstrează o parte dintre cele mai apreciate costume de scenă.

Imagini din apartamentul pe două etaje al Elenei Gheorghe

După ce s-a căsătorit cu Cornel Ene, Elena Gheorghe și-a achiziționat un apartament de lux în cartierul Vitan, potrivit sursei citate mai sus.

Este vorba despre un duplex situat în complexul Vitan Residence 2. Imobilul ar fi costat aproximativ 300.000 de euro la momentul achiziției, mai exact în urmă cu aproximativ zece ani.

Apartamentul se întinde pe două etaje, 11 și 12, având o suprafață de 180 de metri pătrați și cinci camere. În anul 2014, Elena Gheorghe declara că a luat în considerare și alte zone ale Bucureștiului, înainte de a lua decizia finală.

„Am căutat casă în zone precum Pipera sau Băneasa, dar am ajuns la concluzia că ne-am fi petrecut ziua în maşină, în aglomeraţie, încercând să ajungem în centrul orașului, unde ne desfășurăm activitatea. Ne dorim o viaţă uşoară şi, într-un final, ne-am decis să ne luăm tot apartament. De fapt, două unite printr-o scară interioară, adică un duplex, în Vitan Residence 2”, dezvăluia Elena Gheorghe, potrivit sursei citate mai sus.

Apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe ar fi costat 300.000 de euro

Camera de zi, locul în care artista se fotografiază cel mai des, este amenajată cu o canapea mare, piese de mobilier moderne și un pian.

Potrivit mai multor imagini postate pe contul personal de Instagram, Elena Gheorghe a ales să își decoreze bucătăria în nuanțe de alb.

În ceea ce privește dormitoarele, acestea sunt amplasate la etaj, accesibile printr-o scară interioară. Camera fiicei sale, Amelie, este decorată în nuanțe de roz, iar artista dispune și de un dressing spațios, mai transmite Cancan.

Elena Gheorghe și Cornel Ene sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună doi copii. Cei doi colaborează atât în viața personală, cât și în cea profesională.

„E foarte complexă, aș putea spune, e frumoasă, este și solicitantă, are foarte multe nuanțe, dar cel mai important e că există, că suntem împreună și că suntem sănătoși, restul lucrurilor se fac pe parcurs, chiar dacă nu sunt perfecte, dar în imperfecțiune este minunat să fii liniștit și echilibrat, în rest se rezolvă toate”, a comentat Elena Gheorghe despre dinamica familiei lor.

Artista a vorbit și despre modul în care ea și soțul ei gestionează educația copiilor.

„Există, clar, dacă nu ar exista, atunci nu ar exista familie. E mult spus certat, dar, în general, ne contrariem pe teme profesionale și pe teme familiale, pentru că el este mai indulgent, eu sunt polițistul rău. Eu sunt puțin mai autoritară să zic, îmi doresc ca și cei mici să învețe mai mult, să se culce mai devreme, să fie mai liniștiți, însă el a ales să fie polițistul bun, iar atunci mai intervin unele lucruri, dar înțeleg că trebuie să existe două balanțe ca să se încline și să fie echilibrul acela”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

