Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro

Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro

Elena Gheorghe locuiește alături de familia sa într-un apartament superb situat într-o zonă centrală a Bucureștiului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 07 Februarie 2026, 15:00 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 14:04
Galerie
Cum arată apartamentul Elenei Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro | Captură Instagram

Elena Gheorghe provine dintr-o familie cu rădăcini artistice și religioase. Este fiica interpretei de muzică populară Mărioara Man Gheorghe și a preotului Gheorghe Gheorghe. În copilărie, artista a locuit împreună cu frații săi, Ana și Costin, într-un apartament din cartierul Dristor, potrivit Cancan.

În prezent, Elena Gheorghe trăiește într-un spațiu generos, amenajat modern, care include și un dressing în care își păstrează o parte dintre cele mai apreciate costume de scenă.

Citește și: Elena Gheorghe, fără machiaj și filtre la 40 de ani. Cum arată complet naturală: „S-a trezit pistruiata”

Imagini din apartamentul pe două etaje al Elenei Gheorghe

Articolul continuă după reclamă

După ce s-a căsătorit cu Cornel Ene, Elena Gheorghe și-a achiziționat un apartament de lux în cartierul Vitan, potrivit sursei citate mai sus.

Este vorba despre un duplex situat în complexul Vitan Residence 2. Imobilul ar fi costat aproximativ 300.000 de euro la momentul achiziției, mai exact în urmă cu aproximativ zece ani.

Apartamentul se întinde pe două etaje, 11 și 12, având o suprafață de 180 de metri pătrați și cinci camere. În anul 2014, Elena Gheorghe declara că a luat în considerare și alte zone ale Bucureștiului, înainte de a lua decizia finală.

„Am căutat casă în zone precum Pipera sau Băneasa, dar am ajuns la concluzia că ne-am fi petrecut ziua în maşină, în aglomeraţie, încercând să ajungem în centrul orașului, unde ne desfășurăm activitatea. Ne dorim o viaţă uşoară şi, într-un final, ne-am decis să ne luăm tot apartament. De fapt, două unite printr-o scară interioară, adică un duplex, în Vitan Residence 2”, dezvăluia Elena Gheorghe, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe ar fi costat 300.000 de euro

Camera de zi, locul în care artista se fotografiază cel mai des, este amenajată cu o canapea mare, piese de mobilier moderne și un pian.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit mai multor imagini postate pe contul personal de Instagram, Elena Gheorghe a ales să își decoreze bucătăria în nuanțe de alb.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ceea ce privește dormitoarele, acestea sunt amplasate la etaj, accesibile printr-o scară interioară. Camera fiicei sale, Amelie, este decorată în nuanțe de roz, iar artista dispune și de un dressing spațios, mai transmite Cancan.

Elena Gheorghe și Cornel Ene sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună doi copii. Cei doi colaborează atât în viața personală, cât și în cea profesională.

„E foarte complexă, aș putea spune, e frumoasă, este și solicitantă, are foarte multe nuanțe, dar cel mai important e că există, că suntem împreună și că suntem sănătoși, restul lucrurilor se fac pe parcurs, chiar dacă nu sunt perfecte, dar în imperfecțiune este minunat să fii liniștit și echilibrat, în rest se rezolvă toate”, a comentat Elena Gheorghe despre dinamica familiei lor.

Artista a vorbit și despre modul în care ea și soțul ei gestionează educația copiilor.

„Există, clar, dacă nu ar exista, atunci nu ar exista familie. E mult spus certat, dar, în general, ne contrariem pe teme profesionale și pe teme familiale, pentru că el este mai indulgent, eu sunt polițistul rău. Eu sunt puțin mai autoritară să zic, îmi doresc ca și cei mici să învețe mai mult, să se culce mai devreme, să fie mai liniștiți, însă el a ales să fie polițistul bun, iar atunci mai intervin unele lucruri, dar înțeleg că trebuie să existe două balanțe ca să se încline și să fie echilibrul acela”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

+5
Mai multe fotografii

Citește și: Elena Gheorghe a împlinit 40 de ani. Cum a sărbătorit artista și cine i-a fost alături: „Un sărbătorit oferă ce are el mai bun”

Betty Salam se căsătorește a doua oară. Când spune fiica lui Florin Salam că vrea să se mărite cu Roberto Tudor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Observatornews.ro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Antena 3 Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
SpyNews Ce boală i s-a reactivat Marinei Dina, la Survivor. Fosta concurentă a vorbit abia acum despre asta Ce boală i s-a reactivat Marinei Dina, la Survivor. Fosta concurentă a vorbit abia acum despre asta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Betty Salam se căsătorește a doua oară. Când spune fiica lui Florin Salam că vrea să se mărite cu Roberto Tudor
Betty Salam se căsătorește a doua oară. Când spune fiica lui Florin Salam că vrea să se mărite cu Roberto Tudor
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate Catine.ro
Ema Oprișan, atac dur la adresa fostului partener Răzvan Kovacs. Ce mesaj a transmis
Ema Oprișan, atac dur la adresa fostului partener Răzvan Kovacs. Ce mesaj a transmis
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a... Elle
Un fotbalist de la Naționala României a devenit tată a doua oară! S-a căsătorit vara trecută cu soția lui
Un fotbalist de la Naționala României a devenit tată a doua oară! S-a căsătorit vara trecută cu soția lui Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pâine cu amestec de făină și semințe. Rețetă gustoasă și sănătoasă
Pâine cu amestec de făină și semințe. Rețetă gustoasă și sănătoasă HelloTaste.ro
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia BZI
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara noastră
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara... Jurnalul
Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano-Cortina! Momente de neuitat pentru fanii români
Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano-Cortina! Momente de neuitat pentru fanii români Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27% Observator
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
Brioșe vanilate cu gem de zmeură în interior, pentru răsfățul dulce al zilei
Brioșe vanilate cu gem de zmeură în interior, pentru răsfățul dulce al zilei Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x