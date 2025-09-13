Elena Gheorghe, fără machiaj și filtre la 40 de ani. Cum arată complet naturală: „S-a trezit pistruiata”

Elena Gheorghe iubește naturalețea și nu se ferește să o arate. Artista a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare complet nemachiată, iar la 40 de ani se mândrește cu un ten de invidiat.

Fie că urcă pe scenă la un concert, participă la un eveniment sau apare la TV, Elena Gheorghe reușește mereu să arate impecabil. Artista are grijă de fiecare detaliu al aparițiilor sale – de la ținută și accesorii, până la machiaj.

Elena Gheorghe, fără machiaj și filtre la 40 de ani

În mediul online, cântăreața își surprinde uneori fanii cu momente din viața de zi cu zi, fără artificii. Recent, artista a postat pe InstaStory o fotografie în care apare complet nemachiată, alături de mesajul: „Bună dimineața! S-a trezit pistruiata”.

Nu este pentru prima dată când artista se prezintă nemachiată în mediul online. Și în trecut, Elena Gheorghe a împărtășit fotografii spontane din vacanțe, iar fanii au reacționat încântați, lăsându-i numeroase mesaje de apreciere. „Mai bine naturală! Îmi place”, i-a transmis atunci unul dintre ei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La 40 de ani, Elena Gheorghe își păstrează frumusețea naturală și un ten luminos, fără să apeleze la intervenții estetice sau injecții cu botox. Secretul ei este un truc simplu și natural – masajul facial – pe care îl folosește și cântăreața mexicană Thalía, celebră pentru lookul său impecabil la 54 de ani.

Această tehnică ajută la stimularea colagenului, îmbunătățește elasticitatea pielii și oferă tenului un aspect vizibil întinerit.

„Prima dată am auzit despre masajul sculptural la Thalia. Și chiar îmi doream să întâlnesc și la noi pe cineva care cunoaște tainele acestei terapii, pentru că nu e masajul acela simplu pe care îl știm noi de la cosmetică. E ceva mult mai complex. Datorită surorii mele, Ana, am întâlnit-o pe Simona, un profesionist cum nu cred că mai avem în România. După primele două ore de masaj am fost alt om: pielea era întinsă perfect, pomeți ridicați și fără cearcăne”, spunea vedeta într-un interviu, potrivit jurnaliștilor de la Libertatea.

Citește și: Elena Gheorghe a împlinit 40 de ani. Cum a sărbătorit artista și cine i-a fost alături: „Un sărbătorit oferă ce are el mai bun”

Ce mănâncă artista pentru a se menține în formă

Pe lângă masajul facial, artista are grijă și la alimentație. Elena Gheorghe preferă mâncărurile bogate în nutrienți și evită prăjelile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Imediat după ce mă trezesc, beau un pahar de apă cu jumătate de lămâie stoarsă, pentru a ajuta la eliminarea toxinelor din corp. La 20-30 de minute după, beau un pahar mare de suc de țelină apio.

La prânz, consum salate de tot felul, în general hrană vie, iar seara, supe-creme, mâncare gătită la abur sau la cuptor, pește, sunt o mulțime de variante. Între mese, am gustare: un fruct la alegere, de obicei papaya sau măr; acum, vara, mănânc pepene roșu.

Din când în când, paste integrale cu fructe de mare, un desert bun făcut în casă și înghețată neapărat. Rar, brânză, asta pentru că nu mă pot lăsa de tot de ea, sunt machedoancă, și la noi ea e baza. Îmi fac poftele, dar cu măsură”, dezvăluia ea într-un interviu pentru Viva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Elena Gheorghe cântărește 50 de kilograme, greutate la care se menține de ani buni. În afară de alimentația echilibrată, artista are grijă să facă sport și să se hidrateze corespunzător.

„În adolescenţă am fost grăsuţă, aveam atâtea kilograme câte am avut şi în sarcina cu Amelie, adică 58. Am ţinut o cură de slăbire prostească înainte să intru la liceu, şi atunci am slăbit vreo zece kilograme. N-a fost sănătos, dar de atunci mi-am promis că n-o să mai ajung acolo. Încetul cu încetul, am învăţat să mănânc, zic eu, echilibrat, să gust din ce mi-e poftă, ca să nu mă frustrez, dar nici să sar calul”, mărturisea ea.