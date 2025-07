Cum arată casa în care locuiește Carmen Șerban. Vedeta are propriul altar

Carmen Șerban i-a primit pe cei de la „Un show păcătos” în casa ei și le-a arătat cu mândrie locuința, finalizată în numai un an.

Artista s-a ocupat personal de fiecare detaliu, creând un loc plin de culoare, emoție și amintiri prețioase.

Cum arată casa în care locuiește Carmen Șerban

Carmen Șerban, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere, a povestit despre casa ei într-un tur oferit echipei „Un show păcătos”. A început construcția în 2021, iar într-un an locuința era gata.

Mai mult, s-a ocupat singură de amenajarea interioară, alegând piese făcute pe comandă – chiar și caloriferele, vopsite în roșu, ca să se potrivească perfect cu restul casei.

„Caloriferul, de exemplu, e tot la comandă, am așteptat opt luni după el, dă foarte multă căldură”, a precizat cântăreața.

Casa se remarcă prin spațiu și stilul distinct, fiind decorată în roșu, negru și auriu – culori alese cu grijă de Carmen. Mobilierul este făcut la comandă, iar fiecare colț reflectă stilul și personalitatea ei. În mijlocul casei se află un colț special, dedicat familiei: fotografii cu părinții, bunicii și imagini din copilărie sau de la începutul carierei.

Bucătăria, spațioasă și decorată cu gust, e una dintre încăperile preferate ale artistei, care spune că petrece mult timp acolo. În toată casa se regăsesc accente aurii, care adaugă un plus de strălucire, dar păstrează totodată o atmosferă caldă și primitoare.

„E familia mea, cu caseta în mână, cu mama, pe bunica din partea mamei cu bunic din partea tatălui (…) Mi-am făcut un colț pentru sufletul meu, am făcut niște tablouri la comandă de curând (…) Împreună cu nepotul meu am făcut, noi ținem foarte mult la unele chestii (…) În 2021 am cumpărat-o și la sfârșitul lui 2022 am reușit să o termin, că a durat un an. Aici am niște icoane (…) Gătesc foarte des, chiar gătesc (…) Și masa mi-am făcut-o la comandă, totul e făcut la comandă (…) Am stat opt luni fără calorifer”, a declarat Carmen Șerban la „Un show păcătos”.

Vedeta are un altar cu icoane și obiecte religioase

Un loc special pentru Carmen este altarul din casă, unde păstrează icoane și obiecte religioase. Artista a mărturisit că este o femeie credincioasă, iar acest colț reflectă profund legătura ei cu spiritualitatea.

Dormitorul și dressingul sunt spațioase și amenajate cu grijă. În casă se regăsesc numeroase premii obținute de-a lungul anilor, alături de un pian roșu – un element inedit ce completează perfect decorul.

„Eu când am făcut casa asta am zis că o să rămân aici până la bătrânețe, să am bani sau nu, să stau în lux, mi-am creat un lux pentru mine, acum, sincer, m-am gândit că poate o s-o vând și o să-mi fac ceva și mai wow!”, a dezvăluit Carmen.

În casă se mai găsesc cărți, instrumente personalizate și cadouri de suflet primite de la oameni dragi, relatează romaniatv.net.

Carmen Șerban apare pe multe compilații alături de artiști români cunoscuți și este adesea invitată la cele mai importante emisiuni TV. De-a lungul carierei, a lansat peste 30 de albume și a primit 8 discuri de aur și 7 de platină. Este o persoană sinceră, credincioasă, atașată de familie și de tradiții.