Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru. Câștigătoarea America Express a făcut turul casei

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, a postat recent pe rețelele de socializare un video cu turul casei ei.

Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 13:00 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 14:31
Câștigătoarea America Express și-a construit casa după bunul plac, alegând doar materiale de calitate și ocupându-se de ea până în cel mai mic detaliu. | Instagram

Sânziana Negru și-a construit această casă într-o zonă izolată, de pădure, din Capitală, din dorința de a avea parte de multă liniște și de a scăpa de agitația orașului.

Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru de la America Express

Câștigătoarea America Express și-a construit casa după bunul plac, alegând doar materiale de calitate și ocupându-se de ea până în cel mai mic detaliu. Sânziana a fost extrem de implicată în procesul de construcție și design, alegând finisajele, culorile, accesoriile și mobilierul.

Casa este decorată modern și e organizată pe două etaje. Sânziana locuiește acum acolo cu Ștefan, iubitul ei, cele două pisici ale lor, Pată și Umbră, și cățelușa lor Hara.

Locuința ei din mijlocul naturii este prevăzută și cu o parte de terasă afară și un teren destul de generos pe care Sânziana a plantat în trecut mai mulți pomi.

De această dată, Sânziana a decis să le arate urmăritorilor ei interiorul casei, cameră cu cameră. Până acum, în mai multe poze și video-uri, tânăra influenceriță le-a arătat internauților livingul casei, care e unul foarte spațios, cu o canapea mare, o masă de dining cu două scaune, TV și pereți din sticlă pentru cât mai multă lumină naturală.

Pe lângă dormitorul spațios al ei și al lui Ștefan, Sânziana a mai amenajat un dormitor la mansarda casei.

“Mi-am dat seama că nu v-am făcut niciodată turul casei. Dormitor, sufragerie, bucătărie, alt dormitor și foarte aproape de bucătărie este baia”, a povestit Sânziana.

Așa cum a arătat și ea, baia nu are încă un corp de iluminat, dar este funcțională și e decorată în rest. Sânziana a mai specificat că mai există o baie pentru cel de-al doilea dormitor, cel în care își poate primi mosafirii să rămână peste noapte.

Casa e decorată cu lemn, are un design minimalist, culori de bej, gri și alb, perdele fine albe, câteva plante verzi și puțină mobilă pentru a o face să fie aerisită.

Pe lângă această casă în care s-a mutat anul trecut, Sânziana a început de curând renovările la casa străbunicilor ei din Zârnești, Cahul, acolo unde a copilărit când era mică, în Republica Moldova. În acea casă, Sânziana vrea să păstreze și parte din tradiție.

Și pentru recondiționarea și renovarea casei din Cahul Sânziana a contribuit foarte mult, fiind pe șantier alături de muncitori ori de câte ori avea ocazia. Pentru ea, acolo va rămâne mereu o parte din istoria familia ei și tocmai de aceea își dorește să poată renova, păstrând și parte din tradiție pentru a simți încă vie amintirea străbunicilor și a tatălui ei.

