Cum arată și cât a crescut Amelie. Fiica Elenei Gheorghe e de nerecunoscut

Elena Gheorghe a făcut declarații emoționante despre fiica sa, Amelie, care a moștenit talentul muzical al artistei. Cântăreața a vorbit despre rolul de mamă, familia sa și relația specială cu cei doi copii.

Elena Gheorghe a făcut declarații emoționante despre fiica sa, Amelie, care a moștenit talentul muzical al artistei. Cântăreața a vorbit despre rolul de mamă, familia sa și relația specială cu cei doi copii. | Instagram/Hepta

Elena Gheorghe este o mămică mândră și împlinită. Artista a făcut recent declarații emoționante despre fiica sa, Amelie, care a crescut și este acum o adevărată domnișoară. Elena Gheorghe a vorbit deschis despre rolul de mamă și despre modul în care cei doi copii ai săi, Nicolas și Amelie, i-au schimbat complet viața.

Cum arată și cât a crescut Amelie

Se pare că artista are multe motive de mândrie atunci când vine vorba despre familia sa. Mai mult decât atât, cei doi copii îi calcă deja pe urme. Atât Nicolas, cât și Amelie au moștenit pasiunea pentru muzică, iar mezina familiei a reușit recent să o lase fără cuvinte chiar și pe celebra sa mamă, după o interpretare vocală impresionantă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Elena Gheorghe mărturisește că experiența de mamă o ajută să evolueze în fiecare zi și că cei mici îi oferă lecții importante despre răbdare, empatie și iubire necondiționată.

„Copiii sunt oglinzile noastre, chiar dacă uneori ne convine sau nu. Sunt profesorii noștri — ne arată unde trebuie să mai lucrăm, unde să fim mai răbdători, mai atenți, mai empatici. Da… și recunosc că uneori asta mă emoționează, dar mă și responsabilizează”, a declarat artista pentru presa mondenă.

Fiica sa, Amelie, are deja 8 ani și o surprinde constant pe Elena prin talentul său muzical. De-a lungul timpului, artista a publicat numeroase imagini cu micuța pe rețelele de socializare, iar fanii au observat cât de mult s-a schimbat și cât de bine seamănă cu celebra ei mamă. Nu doar trăsăturile fizice sunt asemănătoare, ci și talentul artistic.

Ce spune Elena Gheorghe despre talentul muzical al micuței Amelie

„Sunt foarte talentați, au ureche muzicală și voci frumoase. Amelie, de exemplu, la doar șapte ani și jumătate, cânta melodia mea preferată din toate timpurile, «My All» de Mariah Carey, o piesă extrem de grea. Este o melodie pe care nici acum nu o cânt cap-coadă, pentru că nu ajung la toate notele”, a mai spus Elena Gheorghe.

Artista a povestit și cum a ales numele fiicei sale. Decizia nu a fost una ușoară, însă inspirația a venit într-un mod neașteptat.

„Amelie mi-a venit într-o zi în minte, așa, pur și simplu. După luni de căutări, ne-a plăcut numele și așa i-a rămas: Amelie Nicole”, a explicat artista.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Totodată, fiul său, Nicolas, a avut un rol important în alegerea numelui surorii sale. „Când Amelie era în burtică, Nicho ne-a zis că pe sora lui ar vrea să o cheme Nicole, ca să își poată face ziua împreună”, a povestit Elena cu zâmbetul pe buze.

Astfel, cei doi copii ai artistei au primit nume cu rădăcini franceze, alegere care are o semnificație specială pentru familie. Despre relația dintre cei doi frați, Elena Gheorghe spune că, deși există o diferență de șase ani între ei, se înțeleg foarte bine, chiar dacă Nicolas a intrat deja în perioada adolescenței și are alte preocupări.

Artista se declară o femeie împlinită și recunoscătoare pentru familia pe care o are, iar copiii săi reprezintă cea mai mare bucurie din viața ei.