Gigi Burger, adevărul despre Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre el după ce a ajuns în România de la Survivor

Gigi Burger și-a spus părerea sinceră despre Gabi Tamaș după ce a revenit în România. Concurentul a fost eliminat de la Survivor chiar înainte de săptămâna finală.

În ediția de duminică de la Survivor România 2026, de pe 31 mai, Gigi Burger și-a luat rămas bun de la colegii de competiție. Acesta a fost eliminat din emisiune după un duel aprig cu Ramona Micu.

Deși a depus eforturi uriașe pentru a rămâne în concursul din Republica Dominicană, flacăra lui Gigi Burger s-a stins chiar înainte de săptămâna finală. Concurentul a părăsit emisiunea cu zâmbetul pe buze și mândru de parcursul său.

Experiența de la Survivor România 2026 a fost unică pentru Gigi Burger. Acesta s-a bucurat de fiecare moment trăit pe traseu, legând relații de prietenie cu colegii de competiție. În ciuda discuțiilor și tensiunilor din junglă, concurentul a avut doar cuvinte de laudă la adresa celorlalți.

Ce a putut să spună Gigi Burger despre Gabi Tamaș, după ce a revenit în România

Odată ajuns pe aeroportul din București, Gigi Burger a fost așteptat de către iubita și prietenii lui. Revederea cu cei dragi a fost emoționantă. Acesta și-a stăpânit cu greu emoțiile în fața camerei de filmat.

De asemenea, concurentul a răspuns și la toate curiozitățile reporterului. Atunci când a fost pus să își spună părerea despre cine va câștiga Survivor România 2026, Gigi Burger a oferit un răspuns direct.

„Eu mă declar fanul lui Gabi Tamaș deoarece merită foarte mult acest trofeu. Finala cred că va fi cel puțin el, poate și Lucian și, de ce nu, una sau două fete”, a punctat el.

Mai mult, Gigi Burger a vorbit despre relația pe care o are cu Gabi Tamaș după Survivor România 2026.

„Dar, repet, mă declar fanul lui Gabi Tamaș și este cel mai îndreptățit să câștige această competiție deoarece este cel mai bun jucător pe traseu, este cel mai bun om din camp, la modul că este un giver, el îți dă și ultima boabă de orez, se lasă pe el ultimul, este psihologul tuturor, aduce lemne, face focul, acum, cu siguranță că am plecat, el se ocupă și de gătit. Este omul care ajută pe toată lumea.

Așa că, pentru mine, el este câștigătorul acestei competiții chiar dacă nu va duce trofeul acasă, cu toate că eu nu pot să-mi imaginez această chestie. Vreau să aducă trofeul acasă, să vină cu el la mine la burgerie, să sărbătorim împreună.”, a mai adăugat concurentul.

„M-am înțeles foarte bine cu toți colegii mei. Până în momentul de față consider că am ajuns să am o relație foarte bună cu toți. Îmi place să văd partea plină a paharului. Nu am cum să consider că am ceva cu cineva sau cineva cu mine.”, a mai spus Gigi Burger despre legătura deosebită pe care o are cu toți colegii săi din Republica Dominicană.

