Ce a făcut Irina Fodor după ce s-a întors din Asia Express - Drumul Mătăsii. Imaginile pe care le-a postat din curtea casei sale

Irina Fodor s-a întors în România după filmările pentru Asia Express 2026 și a împărtășit cu fanii momente emoționante petrecute alături de familie și cei dragi.

Ce a făcut Irina Fodor imediat ce s-a întors din Asia Express - Drumul Mătăsii. Imaginile pe care le-a postat din curtea casei sale

Irina Fodor s-a întors în România, iar prezentatoarea mult îndrăgită a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini și gânduri despre perioada de readaptare după filmările pentru „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Unul dintre cele mai intense reality show-uri este așteptat cu nerăbdare de fani, iar până atunci, Irina se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi.

Ce a făcut Irina Fodor după ce s-a întors din Asia Express - Drumul Mătăsii

Filmările pentru „Asia Express 2026” s-au încheiat oficial, iar echipa s-a întors în țară. Irina Fodor a ales să petreacă timpul prețios al revederii cu familia și prietenii, motiv pentru care a fost mai puțin activă în mediul online. Totuși, prezentatoarea de la Antena 1 a ținut să explice de ce a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare.

Irina a postat imagini rare din intimitatea familiei sale, însoțite de un mesaj emoționant în care a povestit cum s-a relaxat după întoarcerea acasă.

„Nu mă judecați, mă cunoașteți deja! 😁

M-am întors de o săptămână din Asia Express și… liniște pe aici, prin online. Scuze, dar am intrat direct în ritualul de readaptare la viața reală. 😅

Imaginile pe care le-a postat din curtea casei sale

„După două luni plecată, tot ce am vrut a fost să stau cu ai mei. Și parcă nici acum nu mă satur să îi privesc și să îi ascult. În fiecare seară am stat pe terasă, cu toate luminile aprinse în grădină, câte un pahar de vin și povești fără sfârșit. Serile alea care îți repară tot. ❤️”

Vedeta a povestit și despre micile bucurii care au făcut-o fericită după revenirea în țară: revederea cu soțul său, Răzvan Fodor, momentele petrecute cu Luna, câinele familiei, ieșirile cu prietenii, revenirea la volan și chiar primele antrenamente la sală.

„M-am bucurat de toate lucrurile mici:

– că l-am găsit pe Fodor la fel de îndrăgostit 😋 …Și suspectez că i-a fost și lui puțin dor de mine. Foarte puțin. Aproape insesizabil. 😂

– că Luna era să mă spulbere când am intrat pe poartă. Ea încă are convingerea fermă că e bichon. Un bichon de peste 50 de kilograme. 😂

– că am prins semifinala și finala @chefilacutite 🤩 și că acum a început Chefi la Cuțite copii, care e efectiv o combinație între talent culinar și nivel maxim de drăgălășenie 😍

– că am fost cu Diana la Devil Wears Prada 2 și am râs de ne-au durut fălcile. Într-o altă viață, dacă eram de aceeași vârstă, sigur făceam prostii împreună și eram exmatriculate, sau ceva. Cu ea, nimic nu e plictisitor. 😁❤️

– că m-am urcat iar la volan, mi-am pus muzica mea și am plecat să rezolv “treburi”. Nu știu dacă aveam chiar atâtea treburi, dar voiam să conduc. 😂

– că mi-am făcut abonament la sală și am ajuns deja la prima ședință. Uraaa! 🎉 Acum mă rupe febra musculară, dar vorba lui Fodor: „Unde sport nu e, durere nu e!” 😂

– că am mâncat cireșe direct din cireșul din curte și m-am simțit ca un copil de 8 ani cu zero griji 😍„

De asemenea, Irina s-a bucurat de cireșele culese direct din copacul din curte, de florile primite de la părinți și de preparatele gătite de mama-soacră.

„Pe scurt: am lipsit de aici, dar am fost exact unde trebuia. ❤️”, a transmis prezentatoarea.

Irina Fodor s-a întors la timp pentru a se bucura de vacanța de vară alături de fiica sa și de soțul ei, Răzvan Fodor. Deși are numeroase proiecte în desfășurare, vedeta pune pe primul loc timpul petrecut cu familia. Pe conturile sale de social media, Irina își ține admiratorii la curent cu activitățile și momentele importante din viața de zi cu zi.