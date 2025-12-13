Cum arată și ce face Geena Davis la 69 de ani. Celebra actriță continuă să impresioneze

După ce a fost etalon de frumusețe și eleganță în anii 1990, Geena Davis continuă să impresioneze la 69 de ani.

Geena Davis a fost una dintre cele mai mari vedete ale anilor 1990, cu numeroase filme de succes care au strâns zeci de milioane de dolari la box-office.

Vedeta continuă să impresioneze la 69 de ani și a vorbit recent despre problemele de sănătate pe care le are, scrie Daily Mail.

Davis a devenit cunoscută în SUA datorită filmului Tootsie, din 1982, în care a jucat alături de Jessica Lange și Dustin Hoffman.

Au urmat numeroase proiecte cu succes internațional și chiar și un Premiu Oscar pentru The Accidental Tourist, din 1988.

Cum arată și ce face Geena Davis la 69 de ani

Geena Davis a fost etalon de frumusețe și eleganță în anii 1990, după ce a cunoscut succesul internațional în 1991, în filmul Thelma & Louise, unde a jucat alături de Brad Pitt și Susan Sarandon.

În anul următor, a avut un rol important alături de Tom Hanks și Madonna în A League of Their Own.

Apoi a jucat roluri principale în Cutthroat Island (1995) și The Long Kiss Goodnight (1996). Cele 3 filme Stuart Little au avut un mare succes comercial la nivel mondial. Mai recent, Davis a apărut și pe micul ecran, în serialul Grey’s Anatomy.

În ultimii ani, Davis a preferat să stea mai departe de lumina reflectoarelor și a dezvăluit puține informații despre viața sa personală.

Anul trecut, Davis a spus că a învățat să fie ea însăși „fără scuze” abia când a devenit adult.

Actrița are o înălțime de aproximativ 1.83 de metri și a recunoscut că statura ei a fost o problemă atât de mare în copilărie încât „își dorea” să fie mai scundă. Davis a dezvăluit că și-a acceptat înălțimea abia mai târziu.

„Am fost întotdeauna înaltă. Am fost un bebeluș înalt. Când eram copil, cea mai mare dorință a mea era să ocup mai puțin spațiu în lume. Abia ca adult mi-am dat seama că pot fi în întregime cine sunt, fără scuze,” a declarat Davis.

Vedeta a fost inspirată de propria copilărie pentru cartea The Girl Who Was Too Big for the Page și a vrut să ofere „reasigurare” generațiilor mai tinere că pot fi mereu „fidele” lor însele. The Girl Who Was Too Big for the Page a fost publicată în 2025.

„Așa că am scris această carte pentru toți copiii „prea mari”. Inclusiv copiii cu personalități mari și vise mari. care au nevoie de susținerea că pot fi ei înșiși și își pot crea propriul loc în lume,” a declarat Davis.

Geena Davis a vorbit despre problemele de sănătate

În 2022, Davis a declarat că a purtat o „povară uriașă de rușine” înainte de a fi diagnosticată cu tulburare de deficit de atenție (ADD).

Actrița a adăugat că a descoperit că suferă de această afecțiune atunci când a început să meargă la terapie, iar terapeutul i-a spus încă de la a 2-a ședință că are această afecțiune.

„Am purtat o povară uriașă de rușine aproape toată viața, credeam că e ceva în neregulă cu mine pentru că nu puteam termina sau începe multe lucruri,” a dezvăluit Davis. „Mi se părea foarte rușinos. Dar când am aflat că există un motiv și că nu sunt o persoană rea, a fost foarte interesant.”

Geena are o fiică, Alizeh, și 2 fii gemeni, Kian și Kaiis, cu fostul ei partener Reza Jarrahy, de care s-a despărțit în 2017.