Momente grele pentru Brad Pitt. Actorul, surprins pe platourile de filmare în ziua în care i-a murit mama

Brad Pitt părea abătutcând a fost văzut pe platoul celui mai recent proiect al său, „The Continuing Adventures Of Cliff Booth”, în Gardena – chiar în ziua în care mama sa, Jane Etta Pitt, s-a stins din viață.

Familia actorului a anunțat miercuri, printr-o postare pe rețelele sociale, moartea lui Jane. Potrivit necrologului publicat, matriarha familiei Pitt a murit pe 5 august, la vârsta de 84 de ani.

Momente grele pentru Brad Pitt

Ora exactă a decesului nu a fost menționată în necrologul publicat de Springfield News-Leader. Nu este clar dacă moartea neașteptată a lui Jane – care a survenit cu doar câteva zile înainte de a împlini 85 de ani – a avut loc înainte sau după timpul petrecut de Brad pe platou marți.

Filmul care urmează să apară este o continuare a producției lui Quentin Tarantino din 2019, „Once Upon a Time... in Hollywood”. Totuși, regizorul original nu este implicat în acest proiect, continuarea fiind regizată de David Fincher pentru Netflix.

Cu doar câteva săptămâni înainte de vestea morții mamei sale, Brad a vorbit public despre Jane, în timp ce își promova filmul despre Formula 1.

Brad Pitt: „Pentru Jane Pitt. Te iubesc, mamă!”

În iunie, invitat la emisiunea „Today”, actorul i-a spus prezentatoarei Savannah Guthrie: „Vreau să o salut pe mama mea, care te urmărește în fiecare dimineață”.

Starul a zâmbit larg înainte de a-i face cu mâna mamei sale. Apoi a trimis un sărut către cameră și a adăugat: „Pentru Jane Pitt. Te iubesc, mamă”.

Jane s-a născut pe 13 august 1940, în orașul Memphis, și s-a stabilit ulterior în Springfield, Missouri, alături de soțul ei, William „Bill” Pitt. Înainte de a se stinge din viață, fusese consilier școlar pensionar și, anterior, învățătoare la școala primară.

„O ceremonie privată Celebration of Life va fi organizată la o dată ulterioară, pentru a onora viața remarcabilă a lui Jane”, se arată în necrolog.

Moartea lui Jane a fost confirmată miercuri de nepoata ei, Sydney, într-o postare emoționantă.

Sydney, fiica fratelui mai mic al lui Brad, Doug, și-a lăudat „dulcea bunică”, scriind: „Nu eram pregătiți să pleci încă, dar gândul că acum ești liberă să cânți, să dansezi și să pictezi din nou face lucrurile puțin mai ușoare”.

„Dacă o cunoșteai pe bunica, știai că avea cea mai mare inimă. Îi păsa profund de toată lumea și de tot ce o înconjura, fără să pună întrebări.

M-a învățat să pictez, să fiu puternică, să conduc cu bunătate, să-L iubesc pe Iisus în orice împrejurare și să găsesc bucurie în cele mai mici lucruri.

Inventa cele mai trăsnite jocuri doar ca să ne facă să râdem și credea în corectitudine, în a-i pune pe ceilalți pe primul loc și în a face bine doar pentru că era lucrul corect de făcut.

Reușea să țină pasul cu toți cei 14 nepoți fără să obosească. Nu exista limită pentru dragostea pe care o oferea, iar oricine o întâlnea o simțea”, a transmis Sydney, potrivit Daily Mail.

„Nu știu cum vom merge mai departe fără ea. Dar știu că este încă aici, în fiecare tușă de pensulă, în fiecare gest de bunătate, în fiecare colibri. Ea a fost iubirea în cea mai pură formă”.

Sydney a continuat: „Am fost cu adevărat binecuvântați să o avem alături în copilăria noastră și știu că trăiește prin fiecare dintre noi”. În urma lui Jane rămân soțul ei, William Alvin Pitt, cei trei copii și 14 nepoți.