Cum arată și cu ce se ocupă acum, cea mai iubită ispită de la „Insula Iubirii”. Pandemia de COVID-19 a prins-o în Italia

Mircea Moldovan este originar din județul Teleorman, provenind dintr-o familiei numeroasă având încă două surori, ambele mai mici decât ele. Bărbatul a studiat la Universitatea Spiru Haret din București, însă a plecat în străinătate în jurul vârstei de 23 de ani.

Deși a încercat mai multe relații, el a rămas tot singur.

A decis să plece în Italia la îndemnul unui prieten. A avut diverse joburi, până a devenit model.

"Îmi plăcea munca pe care o desfăşuram, dar visam să am o sală de sport a mea. Din salariu ar fi fost imposibil. Mi-am propus să lucrez cinci ani în Italia şi cu banii strânşi să îmi deschid un club de karate, unde să antrenez. Am lucrat orice în acel post de muncă, de la cantina de vinuri, la sala de nunţi, ospătar, grădinar, tot până la 18 ore pe zi. E adevărat că ajunsesem să câştig de patru ori mai mult decât în România. Însă după un an şi jumătate mama mea a avut un accident şi am plecat rapid în România să o ajut. Am cheltuit toate economiile pentru operaţii şi pentru recuperarea după accident. Mama, cele două surori şi tata sunt cele mai importante persoane pentru mine", a mărturisit Mircea.