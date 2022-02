Cum arată soția lui Dan Capatos. Imaginea rară pe care prezentatorul a publicat-o alături de Monica pe internet

Dan Capatos are o soție foarte frumoasă, iar de curând și-a surprins comunitatea de fani cu o fotografie inedită în care a apărut alături de ea. Monica strălucește la vârsta ei, iar fanii prezentatorului tv au ținut să-i transmită mai mule mesaje de apreciere.

Dan Capatos și soția lui, imaginea care a surprins pe toată lumea. Ce i-au scris fanii

Dan Capatos și soția lui, Monica, au mers într-o vacanță inedită, de unde s-au pozat, spre deliciul comunității pe care el a strâns-o în mediul online. Acesta a atașat și o descriere emoționantă fotografiei pe care a făcut-o public pe rețelele de socializare.

Citește și: Dan Capatos, confesiuni despre momente cumplite din vața lui: „Am fost paralizat pe partea stângă”. Ce a pățit prezentatorul

„Facem poze împreună de 23 de ani…”, a scris el în descrierea fotografiei de pe Instagram, semn că iubirea dintre ei este mai puternică ca niciodată.

„Ea avea nunta pregătită şi fixată peste trei luni, cu invitaţiile date, dar din momentul în care ne-am văzut s-a hotărât să anuleze tot ca să nu rişte un divorţ urât. A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată.

Suntem de ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu pentru Taifasuri acum câțiva ani, potrivit libertatea.ro.

Citește și: Dan Capatos, dezvăluiri în premieră: "Băiatul meu a moștenit de la mine o afecțiune". Detaliile pe care foarte puțini le știau

Dan Capatos, confesiuni despre momente cumplite din vața lui

Nu mulți știu că îndrăgitul prezentator a avut parte de un moment de cumpănă în urmă cu trei ani. Dan Capatos a făcut mărturisiri despre acea perioadă, la Antena Stars.

Dan Capatos a povestit că a avut parte de un atac cerebral în vacanța din Italia, care a avut drept consecință paralizia temporară pe partea stângă.

„Am avut un moment în care am făcut acel atac cerebral ischemic. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. Se întâmpla după ce aterizasem, culmea, într-o minivacanță în Italia. Eram prin Ancona, într-o zonă unde... adică cine spune de spitale românești, nu le-a văzut pe alea de prin zonele astea mai puțin populate. Ne duceam la niște fini. Ea fiind foarte frumoasă de altfel. De acolo plecam cu mașina vreo două ore. Avusesem puseu de tensiune, l-am simțit din avion, începea să-mi clipocească așa imaginea”, a declarat Dan Capatos la Antena Stars.

Prezentatorul și-a amintit de panica pe care avut-o în momentul în care și-a dat seama că nu își simte partea stângă:

„Când am aterizat în aeroportul extrem de mic aveam un post de ăsta de Cruce Roșie. Mi-a dat o pastilă să o bag sub limbă, pe care oricum o luasem și eu. Ăsta e tratamentul de urgență până vine personalul de specialitate să-ți acorde un tratament mai de Doamne Ajută. Îmi trecuse, era ok, și când am plecat cu mașina să facem drumul acela de două ore. Stăteam așa, mă uitam pe geam, destul de turtit după treaba aia din avion și zic „băi, unde mi-o fi telefonul?”, când mă uit, telefonul era în mână și mi-am dat seama că nu mai simțeam telefonul. Când am început să vorbesc mi-am dat seama că nu-mi mai simțeam toată partea stângă și atunci am intrat în panică. Atunci am intrat în panică”, a spus prezentatorul.

În AntenaPLAY ai Super-Stand Up cu George Tănase ▶ Vezi cele mai tari glume pe care le-a făcut la iUmor