Dan Capatos, dezvăluiri în premieră: "Băiatul meu a moștenit de la mine o afecțiune". Detaliile pe care foarte puțini le știau

Dan Capatos se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV. Acesta este foarte discret în ceea ce privește viața personală și își ține familia departe de luminile reflectoarelor, dar și de ochii curioșilor.

Deși nu a vorbit de prea multe ori despre fiul său sau despre copilăria lui, prezentatorul TV a dat cărțile pe față la Antena Stars și a dezvăluit detalii neașteptate despre viața sa.

Primul subiect pe care l-a abordat a fost copilărie, unul dintre cele mai frumoase momentele ale vieții. Dan Capatos a dezvăluit faptul că a avut o copilărie lipsită de griji și frumoasă, iar toate acele clipe trăite au rămas în mintea lui ca niște amintiri frumoase.

Citește și: Dan Capatos, reacție nervoasă în direct la TV. Ce l-a scos din minți pe prezentatorul XNS

Vedeta a vorbit și despre Andrei care este un sportiv senzațional. La vârsta de 10 ani, fiul lui Dan Capatos practică tenis și a câștigat o mulțime de trofee.

De ce afecțiune suferă fiul lui Dan Capatos

Dan Capatos a dezvăluit faptul că fiul său a "moștenit" de la el o valoare a colesterolului ridicată, iar sportul îl ajută în menținerea sănătății.

„A moştenit pe linie paternă, de la mine, o valoare a colesterolului mai mare. Asta este moştenire. Până la vârsta de 12 ani nu are rost să intervii cu medicamente, iar sportul ajută. De când face fotbal de trei ori pe săptămână, la modul profesionist, e legitimat la Dinamo, joacă în campionatul grupei lui, lucrurile sunt ok. Antrenamentele sunt dure – are luni, miercuri şi vineri, iar meciuri sâmbătă şi duminică”, spunea anul trecut Dan Capatos la Antena Stars.

De asemenea, relația dintre cei doi este una puternică și strâns, lucru pe care l-a dezvăluit și vedeta.

Citește și: Dan Capatos, confesiuni despre momente cumplite din vața lui: „Am fost paralizat pe partea stângă”. Ce a pățit prezentatorul

„Andrei ştie ce face tati. Ştie şi prostiile pe care le-a făcut tati pe la TV. Generaţia aceasta este la curent cu tot ce se întâmplă acum sau ce s-a întâmplat. El doarme mare parte de timp când am eu emisiune. El este un băieţel normal pentru vârsta lui. Este cuminte, cu cele mai bune note posibile, face sport. Cât n-am făcut eu toată viaţă, el a făcut în primii nouă ani”, a mai declarat prezentatorul TV, conform sursei citate.

Dan Capatos a trecut prin momente cumplite

Întrebat de către Ameri Nasrin dacă și-a văzut vreodată moartea cu ochii, prezetatorul TV a mărturisit că a trecut printr-un astfel de moment cumplit atunci când a plecat într-o vacanța în Italia, însă a ajuns pe patul de spital, după un atac cerebral.

"Am fost paralizat pe partea strângă, se întâmplase după ce aterizasem într-o minivacanță în Italia și eram într-o zonă mai puțin populată, mergeam la niște fini. Avusesem un puseu de tensiune în avion. (...) Mi-am dat seama că nu îmi mai simt telefonul în mână, iar când m-am întors să vorbesc cu fină-miu mi-am dat seama că nu mai pot să îmi mișc partea stângă.", a mai mărturisit Dan Capatos.