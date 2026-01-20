Antena Căutare
Cum arată vila lui Silviu Prigoană la un an de la moartea lui. Locuința a fost scoasă la licitație. Ce spune Adriana Bahmuțeanu

Vila în care a locuit Silviu Prigoană a fost scoasă la licitație de fiul cel mare, Honorius Prigoană. Imaginile cu casa au fost făcute publice. 

Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 18:06 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 18:17

3.428.000 este prețul de pornire al licitației pentru Vila lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu a fost prezentă la emisiunea Spynews TV Live, unde a vizionat imagini cu vila în care și ea a locuit. Fosta soție a regretatului Silviu Prigoană a văzut cum s-a transformat vila în puțin peste un an de la moartea lui Silviu Prigoană.

Cum arată vila lui Silviu Prigoană la un an de la moartea lui

„Mă uitam la imagini și m-au cuprins emoțiile. Am avut puterea și tăria să plec din cea mai frumoasă casă din București, cu doi copii și 1.000 de lei in buzunar. Când am văzut imaginile, simțeam durerea pe care am trăit-o între acele ziduri, alături de mama mea. În acea colivie, cu pereții poleiți de aur”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Spynews TV.

Casa scoasă recent la licitație are 12 camere și se întinde pe aproape 850 de metri pătrați. Proprietatea a fost evaluată la o lună de la moartea omului de afaceri. La mansardă, Silviu Prigoană avea o sală de jocuri. În prezent, încăperea a fost transformată în depozit. Mobilierul masiv este încă prezent în biroul lui Silviu Prigoană. Multe tablouri zac în cutii depozitate la subsolul vilei.

„Se alege praful”, a spus Adriana Bahmuțeanu după ce a văzut imaginile.

Adriana Bahmuțeanu a precizat cum aasa a fost scoasă lictiație pentru presupuse datorii pe care le-ar fi avut Silviu Prigoană către fiul său cel mare. „Acolo sunt banii mei. În betoanele acelei case. La un moment dat am băgat în betoane, pentru că soțul meu, Silviu Prigoană, nu avea bani să plătească. N-am făcut niciun împrumut, eram soț și soție! Nu m-am gândit că fericirea unei familii stă în lucruri materiale. Până la urmă eu nu aveam ce să moștenesc de la SIlviu Prigoană. Copiii mei au și ei viața lor. Eu am amintiri horror cu acea clasă. Pentru mine a fost palatul groazei. Nu râdeam, nu eram fericiți, nu puteam vorbi ceea ce ne doream. Nu-mi pare rău de absolut nimic”, a spus Adriana Bahmuțeanu în dialog cu Mara Bănică.

Colaj cu Silviu Prigoană, Adriana Bahmuteanu si vila
+2
Mai multe fotografii

