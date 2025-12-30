Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”

Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Fiul său și al lui Silviu Prigoană, Maximus Prigoană, a luat o decizie neașteptată care a revoltat-o pe mama lui.

Adriana Bahmuțeanu trăiește un adevărat coșmar de când Silviu Prigoană s-a stins din viață. Aceasta duce un adevărat „război” în instanța cu cei doi băieți ai regretatului om de afaceri din prima căsnicie, Honorius și Silvius.

Eduard și Maximus Prigoană, băieții minori ai vedetei, au rămas în grija fraților mai mari de când tatăl lor a murit. Problemele au început pentru Adriana Bahmuțeanu atunci când a încercat să ia legătura cu cei doi copii ai săi și s-a lovit de o atitudine respingătoare.

De asemenea, vedeta a susținut că Honorius și Silvius Prigoană își doresc doar averea de la frații lor mai mici, încercând prin diferite metode să pună mâna pe ea.

La mai bine de un an de la decesul regretatului om de afaceri, Adriana Bahmuțeanu a primit o nouă lovitură. Maximus Prigoană, fiul acesteia, a luat o decizie neașteptată. La aflarea veștii, vedeta nu s-a mai putut abține și a răbufnit.

Ce a aflat Adriana Bahmuțeanu despre fiul său, Maximus Prigoană

Se pare că băiatul ar fi făcut o cerere de emancipare. Adriana Bahmuțeanu susține că această alegere ar fi influențată de cineva din exterior. Aceasta consideră că Maximus Prigoană a apelat la acest gest pentru a-i da avere lui fratelui mai mare.

„A făcut cerere să fie major mai devreme, ca să-l pună să semneze că îi dă toată averea fratelui mai mare. Frații lor îi bobinează ca să ajungă la 18 ani, că cel mare a cerut să se emancipeze. Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu. Eu m-am opus acestui lucru, i-am zis: Așteaptă până crești, până te maturizezi și după aceea vezi tu ce faci că banii îți rămân ție într-un cont.

Cine se atinge de banii aceia face pușcărie. Eu dacă iau un leu din acei bani, fac pușcărie, și frații lor mai mari la fel. Ei sunt doi adolescenți care sunt foarte ușor de influențat, acum li se promite marea cu sarea, mașini scumpe, fițe, figuri.

Viața nu înseamnă doar mașini scumpe, fițe și figuri, știm mulți copii de bani gata care au pierdut averea părinților într-un timp scurt”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, potrivit click.ro.

Vestea a luat-o prin surprindere pe vedetă, care este vizibil deranjată de ceea ce vrea să facă băiatul ei. De-a lungul timpului, aceasta și-a încurajat cei doi copii să nu ia decizii pripite în ceea ce privește banii primiți de la tatăl său.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu evidențiază faptul că Eduard și Maximus sunt încă la vârsta la care pot fi ușor de influențat. Așadar, este de părere că deciziile acestora din ultima perioadă au fost luate sub presiune, punând accent pe faptul că Honorius și Silvius Prigoană ar încerca să le ia averea fraților mai mici.