Văduva lui Silviu Prigoană, declarații cutremurătoare la un an de la moartea lui. Ce a dezvăluit Mihaela Botezatu

Mihaela Botezatu, văduva afaceristului Silviu Prigoană, a făcut recent declarații dureroase, la un an de la moartea soțului ei.

Văduva afaceristului spune că nu îl va uita niciodată și că mereu va prețui faptul că a fost un tată extraordinar, un familist convins, un partener iubitor și un prieten bun. | Hepta & Instagram

Silviu Prigoană a murit în urmă cu un an, pe 12 noiembrie 2024, iar de atunci Mihaela Botezatu, soția lui, îl plânge și îi duce dorul.

Mihaela Botezatu, dor imens pentru Silviu Prigoană la 1 an de la moartea sa

Silviu Prigoană a decedat la vârsta de 61 de ani, după ce a suferit un atac de cord. Au existat două ipoteze în ceea ce privește moartea regretatului om de afaceri.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, decizie neașteptată în privința nunții cu George Restivan. Ce a hotărât: „Suntem în doliu!”

Articolul continuă după reclamă

La acea vreme, în urma autopsiei, medicii legiști au descoperit că fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a suferit un atac de cord, nu s-a înecat cu mâncare, așa cum se specula. La scurt timp de la vestea tristă, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană a apelat la ajutorul unui nume celebru în servicii funerare pentru înmormântarea tatălui său.

Honorius Prigoană, fiul cel mare al afaceristului, a ținut cont de toate dorințele tatălui său cu privire la înhumare. De asemenea, tânărul a ales o firmă de lux care să se ocupe cu aceste detalii importante, care au contat foarte mult pentru regretatul afacerist.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Lipsa regretatului afacerist se simte în continuare în sânul familiei. Copiii săi și fosta soție suferă enorm din cauza pierderii sale și încă nu s-au obișnuit cu lipsa lui.

Mihaela Botezatu și Silviu Prigoană au format un cuplu timp de aproape 10 ani. Ei s-au cunoscut în 2015, s-au căsătorit în 2016 și de atunci până anul trecut au trăit o frumoasă poveste de dragoste.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO

Anul acesta, în luna mai, ei ar fi sărbătorit aniversarea de 10 ani. Cu durere în suflet, Mihaela Botezatu a făcut recent declarații despre regretatul ei soț.

„Pe 27 mai 2015, l-am întâlnit pe omul care, după doar nouă luni, a devenit soțul meu în fața lui Dumnezeu și alături de care am petrecut aproape zece ani de poveste, plini de iubire, respect și momente speciale. A fost un bărbat minunat, un tată exemplar, un om de afaceri deosebit și un prieten adevărat — omul de la care am învățat foarte multe lucruri. Împreună am fost părinții care au iubit spiritul de familie și ne-am dedicat cu toată ființa noastră celor dragi, descoperind adevărata semnificație a familiei și a iubirii. În data de 12 noiembrie 2024, în jurul prânzului, bărbatul pe care l-am iubit și l-am respectat a plecat către ceruri. Am fost alături de el până în ultima clipă. A fost un exemplu pentru mulți — un om care a iubit profund și a fost mereu un sprijin constant. Nu-l vom uita niciodată. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Mulțumesc tuturor celor care ați trimis mesaje de condoleanțe și gânduri de susținere! Cu respect și rugăciune. Dumnezeu să vă dea numai bine! ”, a scris Mihaela Botezatu, pe rețelele de socializare.

Văduva afaceristului spune că nu îl va uita niciodată și că mereu va prețui faptul că a fost un tată extraordinar, un familist convins, un partener iubitor și un prieten bun.

Citește și: Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”