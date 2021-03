Cum arătau aceste staruri faimoase de la Hollywood în tinerețe. Unele vedete par neatinse de trecerea timpului

Marele actor american a devenit faimos pentru rolul său din filmele Star Wars, începând cu 1977. El a jucat rolul lui Han Solo în 4 filme Star Wars care s-au întins pe parcursul a 42 de ani. De asemenea, Harrison a jucat și în faimoasele filme Indiana Jones.

Pe lângă pasiunea pentru actorie, Harrison Ford este și un pilot de excepție, dar și unn activist pentru mediu. Actorul a fost căsătorit de 3 ori și are 4 copii. Harrison este căsătorit cu Calista Flockhart, o faimoasă actriță pe care a întâlnit-o la decernarea Globurilor de Aur în 2002. Cei doi s-au căsătorit în 2010 și au împreună un fiu adoptat.

Anjelica Huston

Actrița devenită faimoasă pentru rolul ei din filmul The Witches este și regizoare, scriitoare și fost model. Anjelica Huston a avut numeroase roluri negative în filme faimoase. Unele dintre cele mai cunoscute filme în care a jucat sunt The Royal Tenenbaums (2001), The Life Aquatic with Steve Zissou (2004) și The Darjeeling Limited (2007).

Ea a avut mai multe relații cu actori cunoscuți și s-a căsătorit în final cu un sculptor pe nume Robert Graham în 1992. Din nefericire, ea a rămas văduvă în 2008 și nu are copii.

Robert De Niro

Celebrul actor american a colaborat destul de mult cu Martin Scorsese. Primul său rol important a fost în filmul Greetings, în 1968. Apoi seria de filme care l-au consacrat pe marele Robert De Niro a fost The Godfather. Robert De Niro a jucat și în filme precum The Intern, The Big Wedding și The Audition. Robert De Niro s-a despărțit de soția lui Grace Hightower după 20 de ani de căsnicie.

Michael Douglas

Michael Douglas este unul dintre cei mai consacrați actori de la Hollywood. Actorul în vârstă de 76 de ani a jucat în filme faimoase precum Black Rain (1989); The War of the Roses (1989); Basic Instinct (1992); Falling Down (1993); The American President (1995); The Game (1997); Traffic and Wonder Boys ( 2000); Solitary Man (2009); Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018) și Avengers: Endgame (2019).

Actorul este căsătorit cu superba Catherine Zeta-Jones din 1999, iar ea este cu 25 de ani mai mică decât el.

Richard Gere

Actorul Richard Gere, în vârstă de 71 de ani, s-a lansat în lumea actoriei la jumătatea anilor 70, iar primul film a fost The Lords of Flatbush (1974). De asemenea, el a jucat în filme precum American Gigolo (1980), An Officer and a Gentleman (1982), Internal Affairs (1990) și Pretty Woman (1990).

Richard Gere s-a căsătorit în 2018 cu Alejandra Silva și au împreună doi băieți. Actorul este inetresat de budism și a început să studieze tot ce ține de această religie încă de când avea 20 de ani.

Diane Keaton

Frumoasa Diane Keaton este o actriță extrem de apreciată, care a jucat chiar și alături de Robert De Niro în The Godfather. Comedia romantică Annie Hall (1977) i-a adus premiul de cea mai bună actriță la Premiile Academiei.

Actrița în vârstă de 75 de ani a avut o viață amoroasă tumultoasă. Ea a format un cuplu cu Woody Allen și apoi cu Al Pacino.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer, deși are 62 de ani, încă arată extraordinar, având o siluetă de invidiat. Actrița de origine americană a jucat în filme precum The Russia House (1990), Frankie and Johnny (1991), Love Field (1992), The Age of Innocence (1993) și Maleficent: Mistress of Evil (2019).

Actrița este căsătorită cu David E. Kelley din 1993 și împreună au doi copii, o fetiță adoptaă și un fiu pe care Michelle l-a născut în 1994.