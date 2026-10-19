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Cum se apară actorul român care a spus că femeile vor doar bani și amor. Afirmațiile care au ajuns virale: „E bine așa?”

Declarațiile controversate ale unui actor român au devenit virale pe rețelele de socializare, după ce a susținut că femeile vor doar bani și amor.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 12:42 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 12:55
Actorul a fost criticat dur în urma unor declarații despre femei | Facebook
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Mihai Praetorian a devenit cunoscut și controversat în mediul online în urma mai multor declarații legate de relații, dinamica dintre genuri și femei.

Astfel de declarații nu sunt noi, în contextul în care „manosfera” a luat amploare în ultimii ani.

Declarații similare se pot găsi în numeroase locuri online și au fost criticate pentru misoginismul evident în astfel de discursuri.

Recent, Praetorian a fost criticat pentru declarațiile pe care le-a făcut în cadrul podcast-ului lui Silviu Rotariu, în care a declarat că femeile „vor 2 lucruri”.

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Cum se apară actorul român care a spus că femeile vor doar bani și amor

În cadrul podcast-ului, întrebat ce vor femeile cel mai mult, Praetorian a declarat: „Bani și m******”, o expresie care se referă și la organul sexual masculin.

„Altceva nu,” a continuat Praetorian. „Altceva nu vrea o femeie. Că n-are ce să vrea. Ce să vrea?”

„Să fie înțeleasă,” a spus Silviu Rotariu. „Să fie ascultată.”

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La scurt timp după apariția podcast-ului, declarațiile lui Praetorian au fost aspru criticate online.

„Așa arată masculinitatea toxică,” a scris un utilizator în comentariile de pe YouTube la acest video. „Consider că acesta este un material didactic pentru tați, pe care să îl prezinte fetelor sale despre cum sa nu fie partenerul lor și cum sa recunoască un bărbat cu care nu trebuie să aibă de-a face.”

Comentariile sunt pline de critici similare, care atrag atenția asupra contradicțiilor exprimate de invitat în cadrul podcast-ului.

Nu e prima dată când Praetorian e criticat pentru opiniile pe care le exprimă public, similare cu cele întâlnite la alte persoane din manosfera internațională.

Cum și-a apărat Mihai Praetorian declarațiile controversate

După ce a apărut un val de critici la adresa sa, Mihai Praetorian și-a apărut declarațiile controversate. Actorul a fost contactat de reporterii Știrilor Antena Stars și a precizat că, pe viitor, va schimba modul în care se exprimă când vorbește de astfel de subiecte, scrie SpyNews.

Praetorian a apărut în mai multe video-uri în care susține perspective similare cu cele întâlnite în cadrul unor creatori de conținut din comunitatea „manosferei” internaționale, care au parte de aceleași critici.

„Cu o surprindere absolut neplăcută am constatat faptul că, cumva, deși ceea ce am spus eu nu este o minciună, pe oameni i-a deranjat foarte tare modul meu de exprimare, nu problema în sine, care este pe fond,” a declarat actorul. „O să schimb exprimarea, nu o să o mai spun cum am spus, o să spun că pe femei le interesează doar, nu știu, bunăstarea și plăcerea. Este bine așa?”

În ciuda criticilor mai nuanțate, Praetorian susține că „i-a deranjat în mod expres modalitatea mea de exprimare, nimic altceva”.

„Foarte puțini sunt cei care au comentat faptul că, nu știu, nu ar fi adevărat ceea ce spun eu, ci, efectiv, valul de jigniri, blesteme, ocări și insulte, cum nu vă puteți imagina, pe care nu am cum și nu le pot reproduce sub nicio formă aici. Vai, ceva... Și, în special din partea doamnelor. Nu pot să înțeleg de unde atâta ură,” a continuat actorul.

„Mă poate contrazice cineva de faptul că, argumentat, desigur, că ceea ce am spus eu, drastic într-adevăr, nu este adevărat?” susține Praetorian. „Am observat că relațiile toxice aduc un anumit tumult care, la un moment dat, retrospectiv vorbind, îmi amintește cu plăcere de anumite aspecte. Sigur, când se sare calul și se trece într-o altă extremă, atunci nu mai este deloc plăcut.”

„Eu am vorbit din experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului și nu doar din a mea, pentru că știți cum este, prostul învață doar din greșelile lui, pe când deșteptul învață și din ale altora,” susține actorul.

Ce este manosfera

Declarații similare cu cele ale lui Praetorian pot fi întâlnite în mai multe nișe din manosferă, o mișcare amplificată în ultimii ani în mediul online.

Pe scurt, manosfera (the manosphere) include o serie de comunități cu accent misogin care variază de la antifeminism până la o retorică mai explicită și violentă îndreptată împotriva femeilor, scrie Institute for Strategic Dialogue (ISD).

Cercetările efectuate de Southern Poverty Law Center (SPLC) arată o legătură semnificativă între manosferă și percepțiile asociate cu extrema dreaptă, scrie ISD.

Potrivit UN Women, astfel de comunități online promovează tot mai mult definiții rigide și agresive despre ce înseamnă să fii bărbat.

Manosfera vizează publicul masculin de pe rețelele sociale, din podcasturi, comunități de gaming, aplicații de dating și din aproape toate spațiile digitale. Mulți participanți intră în contact cu acest mediu în timp ce caută forumuri unde să discute deschis sau să afle mai multe despre problemele bărbaților.

Însă, deși conținutul poate părea orientat spre dezvoltarea personală a bărbaților, multe dintre aceste grupuri promovează comportamente nesănătoase, cum ar fi îndrumarea băieților și a bărbaților să evolueze prin devalorizarea celor din jur, mai ales a femeilor.

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Potrivit CNN, manosfera poate aduce un profit uriaș pentru cei mai cunoscuți creatori de conținut din această comunitate. Printre „principiile” pe care le susțin acești creatori, pentru a deveni „un bărbat adevărat” se numără hiper-independență, stabilitate financiară și o perspectivă misogină asupra femeilor.

În general, acești creatori de conținut prezintă aceste informații ca și cum ar fi riguros studiate. În plus, oferă întotdeauna o soluție pentru băieții și bărbații care vor să afle mai multe, prin pachete de cursuri, coduri de reducere și de acces la aplicații. Deși acestea sunt prezentate drept unelte pentru dezvoltare personală, vin la pachet cu numeroase perspective periculoase.

Misoginismul și inegalitatea de gen sunt dăunătoare atât pentru bărbați, cât și pentru femei, potrivit UN Women. Într-o analiză globală, organizația Equimundo a descoperit că bărbații care au viziuni restrictive asupra genului sunt mai predispuși să adopte comportamente dăunătoare, cum ar fi asumarea de riscuri excesive și abuzul de substanțe. De asemenea, ei sunt mai expuși riscului de depresie.

Stereotipurile de gen promovate în manosferă funcționează ca un cerc vicios, susțin experții. Dacă băieții și bărbații nu sunt încurajați să vorbească deschis despre emoțiile sau problemele lor, ei pot gravita spre aceste comunități online ca o modalitate de a găsi sfaturi pe teme precum dificultățile în relații, anxietatea și sănătatea sexuală. Ca urmare, ciclul se perpetuează și nu câștigă nimeni.

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