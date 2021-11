Cum se simte Camelia Mitoșeru după ce a ajuns de urgență la spital. Ce a anunțat Mihai Mitoșeru: „Am vorbit cu ea”

Mihai Mitoșeru a declarat că starea de sănătate a mamei sale s-a ameliorat, după ce a fost internată d eurgență la spital. Prezentatorul TV a mărturisit că a putut sta de vorbă cu Camelia Mitoșeru, ia rmedicii se așteaptă să o poată externa vineri, 12 noiembrie.

Mihai Mitoșeru și-a exprimat mulțumirea pentur faptul că mama lui poate vorbi și se simte bine, după ce a suferit un AVC.

Ce spune Mihai Mitoșeru despre starea de sănătate a mamei sale. Camelia Mitoșeru a ajuns de urgență la spital

”Mama se simte bine, este, în sfârșit bine. A mers bine tratamentul, am vorbit cu ea. Mă bucur foarte mult că vorbește foarte bine, nu se mai simte nicio problemă în vocea ei”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru fanatik.ro.

Mihai Mitoșeru a declarat că se va putea liniști abia după ce își va vedea mama acasă, iar acest lucru se poate întâmpla chiar vineri, 12 noiembrie.

”Vineri, dacă totul merge bine, o aduc acasă, o vor externa. Trebuie doar să se asigure că totul este bine, că evoluția este una bună. Când o văd acasă, mă liniștesc și eu. Abia atunci voi fi sigur 100% ”

Mihai Mitoșeru își propune să fie atent în privința tratamentului pe care va trebui să-l urmeze mama lui, după externare.

„După ce o aduc acasă o să mă asigur că va lua medicamentele exact cum spun medicii că trebuie să le ia. O să o supraveghez, ca să fiu sigur că totul e ok', a spus Mihai Mitoșeru

Mihai Mitoșeru a ajuns cu mama lui la spital chiar de ziua lui onomastică. Vedeta a povestit cum mama sa nu a mai putut vorbi, iar medicii i-au administrat un tratament pentru AVC.

Mihai Mitoșeru a dus-o de urgență la spital pe Camelia Mitoșeru

„S-a întâmplat chiar de ziua mea (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, n. red.). Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un medicament care poate să provoace somnolență, așa că am insistat. Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la Spital, medicii au preluat-o imediat”, a dezvăluit, pentru fanatik.ro, Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru are 70 de ani, iar la începutul anului 2021 a suferit o intervenție chirugicală pe creier, urmată de mai multe complicații. La vremea aceea Cameliei Mitoșeru i se descoperise o tumoră benignă-meningiom, iar înainte de operație, Mihai Mitoșeru a făcut apel la oameni să-l ajute cu donarea de sânge pentru mama lui.

Prima apariție la TV după operația la creier a Cameliei Mitoșeru a avut loc în luna mai, unde s-a înfățișat la Acces Direct, purtând perucă, pentru că a fost rasă în cap pentru operație.