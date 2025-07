Fostul ministru al Turismului Elena Udrea va afla la spital decizia Judecătoriei Ploieşti în dosarul în care a solicitat liberarea condiţională.

Elena Udrea se află în continuare internată, iar evoluţia stării sale de sănătate este una bună.

Cum se simte Elena Udrea după operația suferită. Care este starea ei de sănătate în prezent

Elena Udrea se află internată, pentru a treia zi, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, după ce duminică a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, potrivit news.ro.

Citește și: Elena Udrea rămâne internată, după ce a fost operată. Anunțul medicilor despre starea ei de sănătate

Articolul continuă după reclamă

”Evoluţia este favorabilă, constantele biochimice sunt în ameliorare, până la normalizarea lor rămâne internată”, a declarat marţi, pentru News.ro, directorul medical al spitalului, Andrei Ilinca.

Magistraţii Judecătoriei Ploieşti sunt aşteptaţi să se pronunţe, marţi, în dosarul privind liberarea condiţionată a Elenei Udrea, dosar deschis după ce fostul ministru a obţinut, în justiţie deducerea din pedeapsa de şase ani a mai multor luni petrecute în detenţie, în Costa Rica şi Bulgaria şi în arest la domiciliu.

Elena Udrea execută, la Penitenciarul pentru femei de la Târgşorul Nou, din judeţul Prahova, pedeapsa de şase ani pe care a primit-o în dosarul de corupţie în care a fost judecată, dosar cunoscut publicului sub denumirea Dosarul Gala Bute.

Anterior, comisia de liberare condiţionată a emis aviz pozitiv în ceea ce priveşte liberarea înainte de termen a Elenei Udrea.

Citește și: Elena Udrea solicită eliberarea din penitenciar, după ce a scăpat de 8 luni din pedeapsa rămasă de executat

În ultimele luni, fostul ministru a obţinut în instanţă deducerea mai multor luni din pedeapsa pe care o are de executat, după ce a deschis procese prin care solicitat să îi fie deduse din perioada pe care o are de executat zile petrecute în arest în închisori din Costa Rica şi Bulgaria, dar şi zile petrecute în arest la domiciliu într-un alt dosar decât cel în care a fost condamnată.

"Avea dureri abdominale foarte mari, am înțeles că așa se manifestă, și a trebuit să fie dusă de urgență la spital să facă operație. A fost un eveniment total surprinzător și neplăcut pentru noi, dar am apucat azi dimineață să vorbesc câteva minute cu Elena. Se simte mai bine. Este, probabil în perioada de recuperare și va mai rămâne, probabil, o zi, două în spital. Tot mâine are și decizia instanței de la Ploiești care va judeca decizia de eliberare. Sperăm și credem din suflet să fie una bună.", a spus Adrian Alexandrov la Un Show Păcătos, potrivit spynews.ro.