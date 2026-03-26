Antena Căutare
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu

Dan Alexa și Andreea Marin, surprinși împreună la Bruxelles, în plin scandal mediatic. Ce căutau cei doi la Parlamentul European și ce legătură are antrenorul cu divorțul Andreei Popescu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 18:26 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 18:27
Chiar dacă apariția lor în același loc a generat speculații, nu există indicii clare că între Dan Alexa și Andreea Marin ar exista mai mult decât o coincidență profesională. | Instagram

Dan Alexa a fost surprins recent în compania Andreea Marin, la scurt timp după ce numele său a fost asociat cu scandalul divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Prezența celor doi în același loc a atras imediat atenția, mai ales în contextul zvonurilor apărute în ultima perioadă.

După ce s-a speculat că Andreea Popescu și-ar fi înșelat soțul cu fostul fotbalist, Dan Alexa a fost văzut la Bruxelles, unde a participat la un eveniment important organizat la Parlamentul European. Apariția sa a venit la scurt timp după valul de informații apărute în presă, ceea ce a amplificat interesul publicului.

Antrenorul de fotbal a fost prezent în cadrul conferinței intitulate „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa – Instrumente digitale, expertiză umană și protecția minorilor”. Evenimentul a reunit specialiști din diverse domenii și a pus accent pe impactul tehnologiei asupra sănătății mintale, în special în rândul tinerilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reprezentanții echipei sale au transmis un mesaj de susținere în mediul online: „Dan Alexa a fost prezent la Parlamentul European, în cadrul acestui eveniment important. Antrenorul Politehnicii a vorbit în calitate de lider în integrarea rezilienței mentale și a excelenței performanței în sportul profesionist. Felicitări!”.

În același timp, la eveniment a fost prezentă și Andreea Marin, care a avut un rol diferit. Vedeta a participat în calitate de moderator al dezbaterii, fiind implicată activ în discuțiile despre sănătatea mintală și impactul noilor tehnologii asupra societății.

„Ieri, la Bruxelles, la Parlamentul European, am moderat evenimentul «Sănătatea mintală a minorilor în era inteligenței artificiale», un subiect cu greutate ce privește în mod direct viitorul copiilor noștri, dar și al societății în ansamblu”, a scris Andreea Marin pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aceasta a subliniat importanța echilibrului într-o lume dominată de tehnologie: „Trăim într-o perioadă în care tehnologia avansează mai repede decât capacitatea noastră emoțională de a procesa schimbarea. Dezbaterea a fost despre nevoia de echilibru, despre responsabilitate și despre modul în care instrumentele digitale pot deveni un sprijin real, dacă sunt folosite cu discernământ și etică”.

Potrivit informațiilor oferite de aceasta, evenimentul a fost găzduit de europarlamentarul Ștefan Mușoiu și organizat de o agenție specializată în comunicare.

În timpul conferinței, Andreea Marin a fost surprinsă și în fundal, în timp ce Dan Alexa susținea discursul său. De asemenea, o parte din intervenția antrenorului a fost publicată ulterior pe rețelele sociale, unde a stârnit reacții din partea urmăritorilor.

Chiar dacă apariția lor în același loc a generat speculații, nu există indicii clare că între Dan Alexa și Andreea Marin ar exista mai mult decât o coincidență profesională.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x